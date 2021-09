Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Nuove corteggiatri per lui?

Armando Incarnato è tra i cavalieri delle scorse edizioni di Uomini e Donne tornati nel parterre del trono over. Il cavaliere napoletano che, negli scorsi anni si è scontrato spesso con Gianni Sperti e Tina Cipollari, ancora single, ha deciso di partecipare nuovamente alla trasmissione di Maria De Filippi sperando di poter trovare l’amore. Lo scorso anno, con la formula mista, Armando corteggiò la corteggiatrice del trono classico Lucrezia. Tra i due, però, le cose non funzionarono. Armando non ha mai lasciato il programma provando a conoscere le nuove dame del parterre.

Nessuna conoscenza, infatti, ha convinto Armando a lasciare la trasmissione per poter continuare la frequentazione lontano dalle telecamere. Il cavaliere napoletano, tuttavia, continua a credere fortemente nell’amore. Riuscirà a trovarlo nel corso della nuova stagione?

Il ritorno di Armando Incarnato

Nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne ci sono tante, nuove dame, pronte a mettersi in gioco per trovare l’amore. Tra le nuove protagoniste della trasmissione ci sarà la donna ideale di Armando Incarnato? Il cavaliere napoletano è anche tra i protagonisti più corteggiati.

Non è da escludere, infatti, che per lui, in puntata, arrivino donne pronte a corteggiare solo lui esattamente come è già accaduto ad Ida Platano che ha accettato di conoscere Graziano. Per scoprire, dunque, cosa accadrà nella vita sentimentale di Armando, non ci resta che seguire le varie puntate del trono over.

