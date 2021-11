Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Nuove dame per lui dopo l’addio a Marika?

Nuove dame in arrivo per Armando incarnato? Il cavaliere, protagonista da diverse stagioni del parterre del trono over di Uomini e Donne, ha cominciato la stagione con tanti, buoni propositi. Sin dalle prime puntate ha dichiarato di voler trovare davvero l’amore e di aver voglia di avere al proprio fianco una donna con cui costruire una storia importante. Il cavaliere napoletano che continua a discutere spesso con Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha cominciato a frequentare Marika.

Con la dama c’è stata subito attrazione fisica, ma una serie di incomprensioni hanno allontanato i due. Nonostante un primo tentativo di ricucire il rapporto, tutto sembra finito tra i due nonostante Marika abbia più volte dichiarato di essere ancora interessata ad Armando il quale, invece, non ha intenzione di cambiare idea. Per Armando, dunque, arriveranno nuove dame?

Armando Incarnato e la voglia d’innamorarsi a Uomini e Donne

Nonostante abbia frequentato diverse dame del parterre del trono over di Uomini e Donne, Armando non ha ancora trovato una donna che lo convinca a lasciare la trasmissione per vivere una storia nella vita di tutti i giorni. La donna giusta per il cavaliere napoletano arriverà nei prossimi mesi?

Nel frattempo, Armando prova a conoscere le dame già presenti nel parterre non rinunciando alle discussioni. In particolare, nella scorsa puntata, insieme a Gianni Sperti, ha discusso animatamente con Isabella Ricci. Nella puntata di Uomini e Donne tornerà ad essere protagonista per le sue frequentazioni?

