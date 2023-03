Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Per lui arriva Sara, Gianni Sperti: “Attenta…”

Armando Incarnato, nuova conoscenza a Uomini e Donne

Dopo mesi durante i quali non ha trovato la ragazza giusta con cui cominciare una frequentazione, Armando Incarnato, nella puntata di Uomini e Donne del 29 marzo, ha conosciuto Sara, una giovane ragazza di Torino che, nella vita, lavora come avvocato penalista. Bellissima e single, dopo averlo conosciuto attraverso la televisione, Sara ha deciso di provare a conoscerlo. Dopo aver chiamato la redazione del programma di Maria De Filippi è così giunta in trasmissione e il suo arrivo ha prima entusiasmato Gianni Sperti e Tina Cipollari, felici di vedere nuovamente Armando al centro dello studio e poi lo stesso cavaliere napoletano.

Dopo aver ascoltato la sua presentazione, Armando ha deciso di farla restare in trasmissione per poterla conoscere meglio. Gianni Sperti, così, ha deciso di dare alcuni consigli a Sara per evitarle una delusione sentimentale.

I consigli di Gianni Sperti per Sara, pretendente di Armando Incarnato

In attesa del primo appuntamento tra Armando Incarnato e Sara, Gianni Sperti elenca ciò che deve e ciò che non deve fare con Armando per evitare di perderlo. “Maria posso dare una serie di raccomandazioni alla nuova ragazza che è scesa per Armando?”, chiede Sperti che, dopo aver ricevuto il consenso di Maria De Filippi, dà alcune raccomandazioni alla ragazza.

“Non fare videochiamate perchè lui non vuole videochiamate. Non raccontare mai niente di tuo personale perchè, poi, quando litigherete lui le userà come arma contro di lei. Quindi stai tranquilla, conoscilo e non raccontare troppo di te però corteggialo perchè se non lo corteggi dirà che non ti fai sentire, ma se esageri dirà che sei pesanti quindi moderati”, dice Gianni. “Posso avere il libretto di istruzioni?”, chiede scherzando Sara.

