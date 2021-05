Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Rissa sfiorata con Riccardo Guarnieri?

Puntata scintillante e movimentata quella di Uomini e Donne in onda oggi che vedrà Riccardo Guarnieri ancora al centro dello studio del programma di Maria De Filippi. Il cavaliere pugliese che aveva lasciato la trasmissione con Roberta Di Padua per vivere una storia d’amore serena e senza telecamere, è tornato ad essere single dopo la decisione di Roberta di chiudere definitivamente la loro relazione. Incomprensioni e diversità caratteriali hanno portato Riccardo e Roberta a dirsi addio. Guarnieri, tuttavia, nel parlare della storia con Roberta, non ha nascosto l’amarezza nei confronti della Di Padua, rea di non averlo difeso durante i vari scontri con Armando Incarnato. Il cavaliere, nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, aveva sottolineato di avere un rapporto d’amicizia con Roberta, cosa accadrà oggi?

ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ "Per Riccardo è stato tutto finto tra noi..."

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, lite a Uomini e Donne?

Tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non c’è mai stata molta simpatia. I due cavalieri del trono over di Uomini e Donne si sono scontrati spesso e, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, torneranno a scontrarsi nuovamente. Riccardo non nasconderà la propria amarezza per il rapporto tra Armando e Roberta e tra i due voleranno scintille al punto che, stando alle talpe del Vicolo, sarà necessario l’intervento degli altri protagonisti della trasmissione, per impedire che i due arrivino alle mani. Scintille e pesanti accuse tra Armando e Riccardo, dunque, saranno al centro della nuova puntata del programma di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne/ Faccia a faccia: pesanti accuse e..UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Gianni Sperti scarica Ida Platano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA