Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Tra Lucrezia e Miriana, il cavaliere…

Armando Incarnato sempre più protagonista delle vicenda della nuova stagione di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano, dopo essere stato al centro del triangolo amoroso con Gianluca De Matteis e Lucrezia Comanducci, è nuovamente finito in un triangolo amoroso insieme al tronista Davide Donadei e la giovane corteggiatrice Miriana. Quest’ultima, infatti, è arrivata in trasmissione per conoscere sia Armando che Davide. Pur essendo consapevole di avere davanti due uomini molto diversi tra loro, sia anagraficamente che caratterialmente, Miriana ha deciso di conoscerli entrambi. Armando, nonostante alcune perplessità sull’età della ragazza, ha deciso di conoscerla dopo aver appreso della storia che ha avuto con un uomo più grande di lei di 20 anni. Nella nuova puntata di Uomini e Donne annuncerà di aver cambiato idea?

ARMANDO INCARNATO CONQUISTA ANCHE MIRIANA?

Dopo aver “strappato” Lucrezia Comanducci a Gianluca De Matteis, Armando Incarnato farà la stessa cosa con Miriana? Quest’ultima, pur avendo chiamato anche per Davide Donadei, finora, ha sempre ballato con il cavaliere napoletano. La cosa non è sfuggiata al tronista pugliese che, nella parte finale della puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre, ha annunciato a Maria De Filippi la volontà di far sedere la corteggiatrice tra le dame del trono over. Sarà stata un’affermazione istintiva o il pugliese confermerà tutto nella puntata odierna del dating show di canale 5? Con la formula mista, dunque, gli intrecci tra trono classico e trono over sono sempre più frequenti per la gioia del pubblico che ama sempre più le dinamiche che si stanno creando.



