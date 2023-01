Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Un rifiuto scatena la lite in studio

Armando Incarnato, scontro a Uomini e Donne

Dopo l’ampio spazio dedicato al trono classico con Federico Nicotera e Lavinia Mauro che sono sempre più vicini alla scelta finale, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 19 gennaio, con una nuova puntata dedicata principalmente alle dame e ai cavalieri del trono over. Oltre a tanti, nuovi protagonisti che stanno regalando emozioni e colpi di scena, ci sono anche i protagonisti storici della trasmissione di Maria De Filippi. Tra questi c’è sicuramente Armando Incarnato che, pur essendo protagonista del parterre da anni, nonostante abbia conosciuto diverse donne, non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita.

Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, come riportano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Armando Incarnato, oggi, sarà al centro di una fortissima discussione. A scatenare tutto, sarà un suo “non gesto” nei confronti di una ragazza.

Armando Incarnato, lite a Uomini e Donne

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, una ragazza aveva chiesto di conoscere Armando Incarnato il quale, tuttavia, non l’aveva più richiamata. Nel corso della nuova puntata, Maria De Filippi annuncerà la presenza di questa ragazza scatenando la reazione di Armando il quale proverà a giustificarsi spiegando che la ragazza, in realtà, non era interessata. Una risposta che scatenerà la reazione di alcune persone in studio, in particolare di Maria De Filippi.

La conduttrice, infatti, si scaglierà contro il cavaliere napoletano e tra i due ci sarà un botta e risposta durissimo che, sicuramente, coinvolgerà anche altre persone come Gianni Sperti che discute spesso con Armando.

