ARMANDO INCARNATO, UOMINI E DONNE/ “Ho deciso di non lavorare più”: Gianni…

Il lavoro di Armando Incarnato

Armando Incarnato si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne con Brunella, la dama che sta conoscendo e racconta di essere rimasto sorpreso da una domanda che le ha fatto la dama. “Mi ha chiesto cosa faccio nella vita oltre a lavorare qui. Lei pensava davvero che io lavorassi qui”, dice Armando. La domanda suscita così la curiosità di Gianni Sperti: “Cosa fai nella vita?”. “Mi sono laureato in architettura, ho fatto qualche esperienza lavorando come architetto, ho lavorato in fabbrica e poi ho deciso di non lavorare più”, risponde il cavaliere napoletano.

“E come fai a vivere? Hai delle attività che ti garantiscono delle rendite?“, indaga Armando. “Preferisco non rispondere”, dice il cavaliere napoletano preferendo non entrare nel merito. “Ora faccio due conti in base a quello che spendi per le tue uscite. Se non lavori come fai a comprare ostriche e champagne?”, chiede ancora Gianni. “E’ ovvio che sia ricco”, conclude Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tante conoscenze e frequentazioni per Armando Incarnato a Uomini e Donne, ma nessun innamoramento per il cavaliere napoletano che, finora, non ha ancora incontrato una donna che lo convincesse a lasciare la trasmissione per vivere una storia lontano dallo studio. Armando non ha mai negato di essere alla ricerca del vero amore per poter costruire una storia importante. Con tutte le donne che ha conosciuto, però, non ci è ancora riuscito. Cambierà qualcosa nelle ultime settimane dell’attuale stagione del dating show di canale 5?

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, per Armando Incarnato c’è una nuova conoscenza. Si tratta di una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne con cui ha da poco cominciato una frequentazione. Sarà finalmente quella giusta?

Armando Incarnato e la domanda di Gianni Sperti sul lavoro

Durante il confronto con la nuova dama del trono over di Uomini e Donne che Armando Incarnato ha deciso di conoscere, come svelano le anticipazioni della registrazione della puntata di Lorenzo Pugnaloni, Gianni Sperti chiede ad Armando quale sia il lavoro che svolge per potersi permettere il tenore di vita che ha. Una risposta a cui Armando non risponde e, rivolgendosi a Maria De Filippi, spiega che la conduttrice conosce il motivo per cui non può dirlo.

La domanda di Gianni Sperti, dunque, darà vita ad una nuova discussione con Armando dopo la pace che avevano siglato nelle scorse settimane? Per scoprirlo, non ci resta che attendere l’inizio della puntata.

