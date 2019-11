Armando Incarnato vs Ida Platano/ Lite a Uomini e Donne: “champagne, prosecco…”

Scontro acceso tra Armando Incarnato e Ida Platano nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Il cavaliere napoletano, approfittando della presenza di Ida, tornata in trasmissione per discutere del suo rapporto con Riccardo Guarnieri, non perde occasione per lanciare frecciatine alla coppia. Ida punta il dito contro Armando, reo di parlare di lei e di Riccardo sui social dove avrebbe parlato di “presunti tradimenti” tra i due. Tra la dama e il cavaliere nasce un’accesa discussione con Incarnato che parla anche di “champagne e prosecco” nel video di anticipazione diffusa da WittyTv. Tra Ida e Armando s’intromette Riccardo Guarnieri che, stanco delle continue intromissioni nel collega nella sua storia con la Platano, si scaglia contro il napoletano. I due si scontrano faccia a faccia: Armando continua a difendere il proprio diritto di commentare la storia tra i due mentre Riccardo è convinto che Incarnato stia facendo di tutto per farsi notare e far parlare di sè.

ARMANDO INCARNATO CONTRO IDA PLATANO, LA LITE A UOMINI E DONNE SCATENA TINA CIPOLLARI

Alta tensione nello studio del trono over di Uomini e donne tra Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lo scontro tra i protagonisti del parterre scatena anche la reazione di Tina Cipollari che, dopo aver puntato il dito contro Gemma Galgani, colta da malore, si scaglia contro Armando. Tina, infatti, non accetta la presa di posizione di Armando che non dovrebbe mettere bocca nel rapporto tra Ida e Riccardo. Secondo la bionda opinionista, alla base della reazione di Armando e dei suoi continui attacchi alla coppia ci sarebbe l’invidia. Per Tina, infatti, Incarnato starebbe “rosicando” per non essere riuscito a far dimenticare Riccardo ad Ida che ha preferito concedere una nuova possibilità all’ex fidanzato chiudendo la loro conoscenza.

