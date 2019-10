Armando Incarnato vs Riccardo Guarnieri: Ida Platano piange/ Scontro a Uomini e Donne

Duro scontro nel parterre del trono over di Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. I due cavalieri, seduti al centro dello studio per raccontare i dettagli delle ultime conoscenze, si scambiano accuse reciproche facendo piangere, ancora una volta, Ida Platano. Armando Incarnato non ha mai nascosto di avere un interesse nei confronti di Ida Platano che ha più volte esortato a mettersi in gioco e a dimenticare definitivamente Riccardo. Ida e Armando, così, si sono visti durante la settimana e tra i due c’è stato anche un bacio. Al racconto dei due assiste anche Riccardo Guarnieri che non perde occasione per tirare nuovamente in ballo Ida nonostante non voglia più rirprovarci con lei. Le parole di Guarnieri riportano a galla i vecchi dolori di Ida Platano che non trattiene le lacrime piangendo davanti a tutti. La reazione della dama provoca così la dura reazione di Tina Cipollari e di Armando Incarnato che attacca il collega.

ARMANDO INCARNATO E RICCARDO GUARNIERI: DURO SCONTRO PER IDA PLATANO

Armando Incarnato è sempre più vicino a Ida Platano. La cosa infastidisce Riccardo Guarnieri convinto che il cavaliere stia usando Ida per ottenere consensi e popolarità. Armando, però, rigetta le accuse e, a sua volta, punta il dito contro Guarnieri accusandolo di continuare a tirare in ballo Ida per far parlare di sè e riottenere i consensi che ha perso a causa del suo atteggiamento. Tutto ciò non fa che alterare Ida che sfoga la propria rabbia con le lacrime. A schierarsi con Armando attaccando duramente Riccardo è Tina Cipollari che, furiosa, sbotta contro il cavaliere. Rivolgendosi ad Ida, la bionda opinionista dice: “lo sai perchè ti tira in ballo? Perchè è l’unico modo per far parlare di sè” – spiega Tina che, poi, si rivolge direttamente a Riccardo e aggiunge – “nei confronti di lei sei un farabutto”.





