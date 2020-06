Armando Incarnato Vs Veronica Ursida/ Uomini e Donne: “mi hai distrutto…”

Pubblicità

Armando Incarnato è un fiume in piena contro Veronica Ursida. La dama, al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto con Giovanni che ha deciso di lasciare da solo il programma, decide di svelare alcuni retroscena del suo burrascoso rapporto con Armando. “Per quanto riguarda Armando, lui ha promesso di distruggere tutte le mie storie e che mi avrebbe fatto cacciare dal programma”, sbotta Veronica. “La signora Veronica mi ha accusato in modo gratuito. La settimana scorsa mi ha contattato l’ex di Veronica. Io ero in esterna con Daniela. Mi è arrivato un messaggio su Instagram che ho letto con Daniela. L’ho chiamato. Il primo giorno che Veronica è entrata in puntata si è svegliata con il fidanzato che le aveva detto che se fosse venuta in trasmissione, tra loro sarebbe finita. A dicembre, questo ragazzo, era presente nella vita di Veronica tanto e vero che quando sono salito a Roma, per due sere, si è negata dicendo che aveva il figlio. A gennaio, questo ragazzo stava a casa di Veronica. Lui mi ha contattato perché ha ricevuto un’offerta di lavoro e voleva sapere la natura del rapporto che lei aveva con me prima di decidere se restare a Roma o partire. Lei se ne va se Giovanni lascia il programma perché pensa che quel ragazzo la stia ancora aspettando”, ha prontamente replicato Armando (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO CONTRO VERONICA URSIDA: “AVEVI UNA FREQUENTAZIONE FUORI E MI HAI DISTRUTTO”

Veronica Ursida non nasconde la presenza di un ex fidanzato nella sua vita che “mi ha fatta molto soffrire”, spiega la dama tra le lacrime. “Per me è stata una persona importante. Ad agosto, prima del mio compleanno, si è presentato e mi ha detto che aveva organizzato un viaggio. Non ho accettato il viaggio con lui e sono partita con le mie amiche. Poi sono partita per la Spagna con mio figlio e, durante questo viaggio, lui mi ha accennato dell’intenzione di sposarmi. Io sono stata malissimo. Da una parte lo amavo alla pazzia, ma sapevo che questa persona non era fatta per me. Sono venuta qui e mi sono messa in gioco al punto da essere uscita con Armando. Lui mi faceva le paranoie quando uscivo con Armando“, conclude Veronica. Maria De Filippi esorta così la dama a chiudere definitivamente quel capitolo credendo, tuttavia, alla telefonata che l’ex avrebbe fatto ad Armando. “Io l’ho fatto per me perchè mi ha distrutto nonostante avesse una frequentazione fuori“, conclude Incarnato.



