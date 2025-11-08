Armando Izzo, chi è il fidanzato di Raffaella Fico: calciatore del Monza con un passato tra Napoli, Genoa e Torino. I due innamorati da poco

Neppure un mese fa è arrivata l’ufficialità della storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo. La showgirl era stata avvistata allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone dove era in corso il match tra i padroni di casa e il Monza, gara valida per la Serie B.

Proprio nel Monza gioca Armando Izzo, difensore ex Genoa e Torino, che secondo i più esperti è stato dato come fidanzato di Raffaella Fico, accorsa a Frosinone proprio per vederlo giocare. E così, in effetti, è. I due poco dopo sono usciti allo scoperto, parlando di un amore nato qualche settimana prima. Si tratterebbe infatti di una storia piuttosto recente che avrebbe portato anche Armando a lasciare la moglie, con la quale stava da tantissimi anni, per lei.

Solo a inizio settembre, infatti, a “Chi” Raffaella raccontava: “Cuore libero! È un momento di serenità e tranquillità. Non c’è un amore, e va bene così. Mi godo il lavoro, mia figlia, la vita”. A quanto pare, però, sarebbe arrivato poco dopo proprio Armando Izzo a portare nuova gioia nella vita di Raffaella. Non è chiaro come sia esplosa la scintilla tra loro ma a quanto pare i due hanno subito fatto follie: lui avrebbe infatti lasciato la sua famiglia per lei e lei lo avrebbe presentato immediatamente anche alla figlia Pia.

Armando Izzo, chi è il fidanzato di Raffaella Fico: lei aspetta un figlio?

Armando Izzo, il fidanzato di Raffaella Fico, è nato a Napoli e cresciuto a Scampia, in un quartiere difficile dove il calcio ha rappresentato per lui l’ancora di salvezza. Nonostante da bambino avesse abbandonato il mondo del pallone dopo aver perso il padre, per aiutare economicamente la mamma e i fratelli, Armando è poi tornato a giocare nelle giovanili del Napoli e da lì è cominciata la sua carriera nel calcio. Izzo, papà di due bambine, si sarebbe innamorato perdutamente di Raffaella, tanto da mettere anche in discussione la sua vita. E, secondo i più esperti, la showgirl sarebbe in dolce attesa: aspetterebbe un figlio proprio da Izzo, ma ancora mancano conferme.

