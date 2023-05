Armando Izzo condannato a cinque anni/ Frode sportiva a associazione camorristica

Armando Izzo condannato a cinque anni di carcere dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il difensore del Monza, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, dovrà scontare la pena in carcere. Il pm di Napoli Maurizio De Marco aveva chiesto per il calciatore napoletano 4 anni e 10 mesi nel corso della requisitoria: pena aumentata dalla VI sezione penale.

Napoli campione d'Italia se/ I risultati utili per lo scudetto: si gioca a Udine!

Insieme al calciatore di Serie A, condannati anche il cugino, Umberto Accurso, capo del clan della Vinella Grassi di Secondigliano, e Salvatore Russo, ritenuto appartenente allo stesso gruppo. Entrambi dovranno scontare un anno e mezzo. L’episodio che ha portato alla condanna di Izzo riguarda una partita, Modena-Avellino, disputata in serie B, nel campionato 2013-2014: all’epoca il difensore indossava proprio la maglia dei Lupi.

Diretta/ Empoli Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: Caputo vs Barrow, via!

La risposta dell’agente di Izzo

Al centro della vicenda giudiziaria c’è proprio Modena-Avellino, gara di Serie B disputata il 17 maggio del 2014. Il sostituto procuratore Maurizio De Marco ha sottolineato come i fratelli Antonio e Umberto Accurso, utilizzando come intermediario Salvatore Russo, avrebbero promesso un’ingente somma di denaro, 30mila euro, al giocatore Francesco Millesi, per consegnarla ad altri giocatori. Milanesi avrebbe così corrotto altri giocatori dell’Avellino, per favorire la rete del Modena nel corso del match. Antonio Accurso, per conto del clan, scommise ben 400mila euro sulla rete del Modena. Secondo il pm, Armando Izzo avrebbe accettato una somma di denaro “quale compenso al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione predetta”. L’accordo illecito sarebbe stato stipulato tre giorni prima di Modena-Avellino.

Diretta/ Udinese Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: c'è Elmas, si gioca!

Non si è fatta attendere la risposta del giocatore attraverso il proprio agente, Vincenzo Pisacane, a Calciomercato.com: “Ho piena fiducia nell’innocenza del giocatore. Sappiamo che non c’entra nulla e lotteremo con tutte le nostre forze per cercare di far capire qual è la realtà. Da tutte le intercettazioni si evince che Izzo non è al corrente di nulla; non so quindi in che modo il giudice ha potuto pensare di dargli una condanna. Io sono sicuro del fatto che verrà scagionato. Non capiamo come possa essere successo se due capi d’accusa su tre sono caduti per non aver commesso il fatto, ma a quanto pare la giustizia italiana prevede anche questo. Io però mi chiedo come fa a far parte di un clan se su due delle tre accuse risulta innocente?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA