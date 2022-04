Armando Scoppeliti e Stefania Serra, genitori Noemi/ La famiglia ha origini calabresi

Armando Scoppeliti e Stefania Serra sono i genitori di Noemi, nome d’arte di Veronica Scoppeliti. Il padre, come rivelato da lei stessa, ha origini calabresi. “È nato ed è cresciuto a Monfalcone fino all’età di 11 anni, quando si è poi trasferito a Roma con i miei nonni che erano calabresi”, ha confessato al termine di un concerto. È proprio nella Capitale che l’uomo ha incontrato la moglie, di cui invece si sa molto meno.

Noemi, 15 chili persi con dieta META/ Monica Germani: "Compensava disagio mangiando"

Da mamma e papà la cantante ha ereditato la vena artistica: questo è certo. Armando in passato faceva il chitarrista per una piccola band. All’inizio è stato anche il manager della figlia. Stefania, invece, è una pittrice, ma a livello amatoriale ha sempre coltivato la passione per il canto. La sua primogenita ha avuto certamente più fortuna in questo campo, dato che ormai è una cantautrice affermata. Fin da piccola i suoi genitori le hanno permesso di studiare musica, mettendole a disposizione un pianoforte e una chitarra. Il suo talento era chiaro anche da piccolissima e la coppia ha voluto credere in lei.

Noemi/ “Fabrizio Moro? Spero di collaborarci ancora, in estate farò qualcosa”

Armando Scoppeliti e Stefania Serra, genitori Noemi: il padre è un imprenditore

Armando Scoppeliti e Stefania Serra sono dunque i genitori di Noemi. La coppia ha due figlie: Veronica (questo il suo reale nome all’anagrafe) e Arianna, che fa alla sorella da assistente e personal stylist. Se della mamma non si sa molto, la biografia del papà è invece piuttosto nota. È, infatti, un imprenditore affermato. La sua carriera è iniziata nel settore immobiliare a Roma. È famoso, tuttavia, anche per avere lavorato all’Unità e per essere stato consigliere comunale di Forza Italia a Vasto.

Noemi/ “A volte mi sono auto-sabotata, pensavo che l'essere donna distraesse”

Proprio in Abruzzo l’uomo ha anche percorso una breve parentesi nel mondo del calcio. All’inizio degli anni Novanta è stato, infatti, presidente del Football Club Pro Vasto: aveva l’obiettivo di rilanciare lo sport a livello locale. L’avventura però durò poco, soltanto un paio di stagioni che alla fine non contribuirono realmente a riportare la società in alto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA