L’Ucraina si sta avvicinando sempre di più all’élite russa con i suoi attacchi: lo dimostra l’omicidio di Armen Sarkisyan, fondatore di un battaglione filo russo che era ricercato da Kiev. Il leader delle truppe d’assalto ArBat si trovava nell’atrio di un condominio di Mosca quando è avvenuta un’esplosione in cui è rimasto ucciso insieme alla sua guardia del corpo.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, che cita i servizi di sicurezza, si è trattato di un attacco diretto a Sarkisyan, che oltre a essere capo della federazione di pugilato nel Donetsk occupato dai russi, guidava un battaglione che combatte contro l’Ucraina.

Ma Sarkisyan aveva una lunga storia di aiuti alle forze filorusse in Ucraina. I media russi ipotizzano che la bomba sia stata nascosta probabilmente in un divano che si trovava all’interno dell’edificio. Comunque, i servizi di sicurezza russi hanno precisato che la bomba è stata fatta esplodere a distanza, quindi l’attentatore ha aspettato che Sarkisyan entrasse nell’atrio.

ATTENTATO A MOSCA: LE INDAGINI

Non si esclude nessuna pista. Le autorità stanno indagando, ad esempio, anche su una lotta di potere o una faida di sangue come possibile movente, secondo Interfax, ma se dovessero emergere prove di un coinvolgimento ucraino, il caso potrebbe essere riclassificato come indagine per terrorismo.

Per quanto riguarda la dinamica dell’attacco, l’esplosione potrebbe essere stata un attacco suicida. L’agenzia di stampa sopracitata, citando un funzionario delle forze dell’ordine russo rimasto anonimo, ha spiegato che “l’ipotesi principale è che l’esplosione nel complesso residenziale delle Vele Scarlatte sia stata commessa da un attentatore suicida. Le prime indicazioni sono che abbia fatto esplodere un ordigno che aveva con sé“.

I filmati di sorveglianza avrebbero mostrato una mina antiuomo di epoca sovietica esplodere vicino a un uomo che aveva salutato Sarkisyan nell’atrio dell’edificio, ha riferito il quotidiano economico Kommersant, citando anche fonti di polizia.

SARKISYAN ERA RICERCATO DALL’UCRAINA

Nel mirino è finita anche l’Ucraina, visto che ha da tempo colpito decine di ufficiali militari russi e funzionari in Russia, accusati da Kiev di aver commesso crimini di guerra nel Paese.

Inoltre, il governo ucraino aveva emesso un mandato di arresto internazionale per Sarkisyan nel 2014 per le violenze contro i manifestanti pro-UE durante la rivolta di Maidan.

SARKISYAN E LA FONDAZIONE DEL GRUPPO ARBAT

Nato da genitori armeni a Horlivka, una città della regione ucraina di Donetsk occupata dalla Russia, Sarkisyan reclutava soprattutto connazionali armeni per il battaglione Arbat, che contava circa 500 soldati.

Per l’intelligence della Difesa ucraina era anche “supervisore” delle carceri in Russia e nelle zone occupate dell’Ucraina nel novembre 2022. Ma la milizia era anche un tentativo di controbilanciare l’influenza dell’allora leader dei Wagner Yevgeny Prigozhin, ucciso un anno dopo. Peraltro, l’Arbat è composto “quasi interamente” da ex personale Wagner. Secondo l’Institute for the Study of War (ISW), il battaglione di Sarkisyan è stato coinvolto in diverse battaglie chiave della guerra in corso in Ucraina.