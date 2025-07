Germania, UK e Scandinavi sì, Italia e Francia No: l'Europa si spacca sulle armi all'Ucraina. Gli scenari fra Trump, Macron, Meloni e Merz: cosa succede

“PAGA L’UE”, MA L’EUROPA È SPACCATA: LE PRIME REAZIONI ALL’ACCORDO DI TRUMP PER LE ARMI IN UCRAINA

Sono per il momento ancora armi di difesa, sebbene con i missili Patriot molto può essere fatto per respingere i prossimi attacchi russi verso l’Ucraina: eppure dopo l’accordo siglato dal Presidente USA Donald Trump con il segretario della NATO Mark Rutte, triangolando con il Presidente ucraino Zelensky, un primo importante risultato è l’ennesima spaccatura interna all’Unione Europea. La promessa infatti sganciata dalla Casa Bianca – «invieremo armi americane all’Ucraina, ma pagano UE e NATO» – investe in pieno gli impegni europei, forse non a caso nel momento di massima tensione per il negoziato tutt’altro che semplice tra Stati Uniti e Commissione UE per evitare la guerra sui dazi.

Se dunque il cancelliere Merz e i leader di Svezia e Norvegia hanno fatto sapere di essere pienamente concordi con l’acquisto delle armi americane da inviare a Kiev, un improvviso (e sorprendente) “asse” tra l’Eliseo e Palazzo Chigi vede Francia e Italia molto più dubbiosi nel concedere i pagamenti sugli armamenti promessi da Trump a Zelensky. In un grande scacchiere ancora molto confuso si muove ancora una volta l’Europa delle nazioni, idealmente unite nel sostegno all’Ucraina ma poi spesso profondamente divise nei criteri e metodi da utilizzare.

Il Premier svedese Kristersson stamane ha spiegato di essere pienamente d’accordo con l’accordo siglato da Trump, sia per le armi e sia per l’ultimatum di 50 giorni lanciato alla Russia di Putin per ottenere un accordo di pace pena nuove sanzioni durissime al 100% contro Mosca.

La NATO punta a costringere il Cremlino a porre fine alla guerra in Ucraina, con però i vari Paesi UE divisi sulle modalità: se già stamattina la Russia ha considerato «insensato e irrazionale» il comportamento europeo in merito all’evoluzione del conflitto, i quasi due mesi imposti dalla Casa Bianca verso Mosca al momento non spengono il negoziato a distanza tra le due superpotenze. Zelensky intanto ringrazia gli USA e la NATO, ma non è un tema da poco che due delle principali nazioni europee si dicono al momento scettiche nel concedere i pagamenti sulle armi americane.

MELONI E MACRON, L’ASSE A SORPRESA SULLE ARMI

Secondo le fonti riportate oggi da “Politico”, la Francia di Macron non dovrebbe partecipare all’iniziativa europea per la fornitura a Kiev delle armi di difesa USA, in contrasto con la Germania di Merz che invece aveva già concordato con Trump durante la visita alla Casa Bianca di un accordo specifico sul fronte armi. Oltre a Berlino, anche il Regno Unito del Premier Starmer e i Paesi Scandinavi si accodano alla “mossa” americana con cui Trump riesce a garantirsi non troppe critiche dall’ala più radicale (i MAGA, ndr) impegnando invece i Paesi UE nella spesa effettiva.

Ma oltre alla Francia anche l’Italia del Governo Meloni, come emerso nell’incontro di ieri tra il Segretario di Stato Rubio e il Ministro degli Esteri Tajani, non sembra intenzionata a disporre i pagamenti per le armi USA in direzione Kiev: se l’obiettivo comune rimane invariato – ovvero «restituire all’Ucraina un futuro di pace e di libertà» – non si procederà all’acquisto di armi, mentre verrà garantito il pieno supposto logistico come sempre avvenuto in questi 3 anni di guerra.

Non è da escludere che il tema sulle armi possa essere inserito all’interno della negoziazione tra UE e Stati Uniti sui dazi, con la promessa di Meloni che punta ad allargare la presenza di imprese italiane negli USA ma senza procedere agli acquisti diretti di armi: da un lato i missili Samp-T sono già stati messi a disposizione di Zelensky, dall’altro occorre sempre ricordare che lo spazio fiscale in capo all’Italia non potrebbe prevedere al momento grandi operazioni dispendiose come l’acquisto di armi da destinare poi verso un altro Paese.

Fonti della Difesa italiana a “La Stampa” confermano come «non si è mai parlato di acquistare armi americane», ma questo non significa spaccare l’asse con Washington che resta molto solido come ribadito di recente tanto da Trump quanto dal segretario Rubio. Resta ora da capire come l’asse a sorpresa tra Meloni e Macron possa costruire una costruttiva disponibilità interna all’UE per risolvere gli altri dossier urgenti a Bruxelles, primo tra tutti l’emergenza dazi dove invece Italia e Francia si trovano alle opposte posizioni.