Armi e bombe a scuola: così gli adolescenti si mobilitano su Telegram/ Perquisizioni in 8 città

Gli scambi in chat tra ragazzi hanno allertato gli inquirenti impegnati nell’attività di monitoraggio della rete e le tecnologie in dotazione ai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica. Nelle chat, ancora, si legge: “Io avevo una Glock però poi ci sono andato a scuola perché lo avevo visto in un film americano” e ancora “Ci ho sparato con una Glock vera… Te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni”. Gli adolescenti portano le armi in classe. C’è chi si è presentato “con un multitool con coltello” e ha “rischiato di andare al minorile”. E ancora un altro scrive: “I miei genitori sono contrari alle armi allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte”.

“Qualcuno ha un video tutorial per un detonatore?” chiede un giovane. Un altro anonimo, poi identificato dalla Polizia Postale, risponde: “Buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo”. Non è chiaro se si tratti di immagini prese in internet o realmente di scatti di armi e sostanze in possesso dei giovanissimi: a dirlo ci penseranno le perquisizioni domiciliari. I comportamenti “rientrano in una più ampia problematica di utilizzo distorto dei social network e delle altre risorse della Rete”.