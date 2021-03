Armie Hammer, accusato di violenza sessuale/ “Pensavo che mi avrebbe uccisa”

Armie Hammer, attore di “Chiamami col tuo nome” e “Rebecca”, è stato accusato da una donna di nome Effie di violenza sessuale. La ventiquattrenne di origine europea ha raccontato, come riporta l’Hollywood Reporter, di essere stata violentata dall’attore per quattro ore nell’aprile del 2017 a Los Angeles. Durante la violenza la donna sarebbe stata schiaffeggiata e i suoi piedi colpiti con un frustino contro la sua volontà: “Pensavo che mi avrebbe uccisa”. Armie Hammer, tramite, il suo avvocato ha negato le accuse, sostenendo che nel luglio 2018 la donna gli avrebbe inviato dei messaggi a sfondo sessuale a cui avrebbe risposto di non volere quel tipo di relazione. Secondo Effie il suo rapporto con l’attore, iniziato su Facebook, è durato a intermittenza dal 2016 al 2020. L’avvocato Gloria Allred, in conferenza stampa, ha dichiarato che Effie ha fornito prove del presunto abuso sessuale di Hammer alle forze dell’ordine, sottolineando che esistono foto di “ferite visibili“. “Spetta alle forze dell’ordine e al pubblico ministero decidere se ci sono prove sufficienti”, ha concluso l’avvocato.

Armie Hammer: le accuse di violenza e l’addio al set con Jennifer Lopez

Armie Hammer è al centro di un bufera mediatica ormai da qualche mese, dopo che sono stati resi noti presunti messaggi inviati tra il 2016 e febbraio 2020 a diverse donne in cui riportava fantasie su stupri, bondage e cannibalismo. Hammer li aveva definiti “attacchi feroci e falsi contro di me”, ma è stato poi costretto a lasciare la commedia d’azione “Shotgun Wedding” con Jennifer Lopez. L’attore aveva spiegato di non poter lasciare i figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana dopo i pesanti attacchi online. “Abbiamo deciso insieme che dovevano parlarne per il modo in cui ci ha trattato e far vedere come le donne nel 2020 sono trattate da lui. Non possiamo permettere che in futuro altre donne sopportino quello che abbiamo passato noi”, hanno raccontato alcune delle donne coinvolte nella vicenda. All’epoca Hammer era ancora sposato con Elizabeth Chambers, madre dei suoi due figli; la coppia si è lasciata lo scorso luglio dopo 10 anni di matrimonio.

