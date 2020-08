Armine Harutyunyan, modella Gucci insultata/ “Attacchi orribili per il suo aspetto”

Si chiama Armine Harutyunyan e, secondo Gucci, è una delle 100 modelle più sexy del mondo. La sua è sicuramente una bellezza fuori dal comune ma è proprio per questo che è finita al centro delle critiche del web. La sua sfilata alla Fashion Week di settembre a Parigi ha infatti scatenato un mare di insulti. Si tratta di commenti razzisti – Armine è originaria dell’Armenia – ma anche misogini, oltre a pensante body shaming nei suoi confronti. Qualcuno l’ha definita ‘brutta’, altri, invece, ci sono andati giù molto più pesantemente, dichiarandola del tutto ‘inadatta al mondo della moda’. La modella ha deciso di non rispondere a questi insulti, così come per ora è rimasta in silenzio anche l’azienda per la quale sfila, Gucci.

Armine Harutyunyan insultata per la sua bellezza ‘anticonvenzionale’

C’è però da ricordare che il direttore artistico di Gucci, Alessandro Michele, si è fatto da subito riconoscere per le sue scelte estetiche anticonvenzionali. Le bellezze che porta in passerella sono spesso ‘insolite’ rispetto a quelle alle quali questo mondo ci ha abituati, ma sta anche in questo aspetto la vera forza della sua creatività. Intanto in molti si sono schierati in difesa di Armine. Su Facebook, la pagina ‘Diario di un marocchino’, ha pubblicato un lungo sfogo sulla modella, scrivendo: “Ipocrisia femminile. Questa è Armine Harutyunyan 23enne modella riconosciuta da Gucci come una della cento modelle più sexy del mondo. Opinabile, per carità, ma provate a fare un giro sul web e leggere i commenti di altre donne sulle sue foto dopo questo riconoscimento. Commenti che vertono solo alla denigrazione fisica, alla distruzione psicologica di una donna che sta cercando solo di realizzare il sogno di diventare “Modella”. Senza togliere niente a nessuno. Le donne diventano cattive quando si tratta di distruggere altre donne. Senza motivo. Non me lo spiego. Youssef El Hirnou”



