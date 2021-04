ARNALDO DEL PIAVE, MARITO ENRICA BONACCORTI/ “Spero rimarrà sempre al mio fianco”

Si parla di amore con Enrica Bonaccorti a Oggi è un altro giorno. La scrittrice e volto televisivo ammette di essere oggi molto innamorata e racconta: “Io mi innamoro a colpo di fulmine e quando amo poi non dimentico, sono sempre innamorata. Accumulo amore dentro di me.” Al suo fianco oggi c’è Arnaldo Del Piave ed è a lui che dedica parole di grande amore: “Oggi sono innamorata, non ho mai smesso. Ho qualcuno al fianco da anni che è oltre tutti i codici e i protocolli, è entrato da anni nella mia vita e spero non vada mai via. È stato un colpo di fulmine”. I due sono infatti sposati da molti anni. Un matrimonio solido che non ha conosciuto crisi e che oggi invece li trova più innamorati che mai. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Arnaldo Del Piave, chi è il marito di Enrica Bonaccorti

Arnaldo Del Piave è il marito di Enrica Bonaccorti, al fianco della giornalista dopo il divorzio da Daniele Pettinari. Il primo matrimonio della giornalista è durato pochi anni ed è finito 11 mesi dopo la nascita della figlia Verdiana, nata nel 1973, quando Pettinari ha lasciato casa senza più fare ritorno. Dopo il divorzio Enrica ha ritrovato il sorriso accanto ad Arnaldo Del Piave, riservato e lontano dai riflettori. I due, infatti, tengono molto a tutelare la loro privacy e sono apparsi solo raramente insieme in pubblico. Arnaldo ed Enrica si sono sposati il 25 agosto 1986 a Carson City, nel Nevada.

Arnaldo Del Piave: dal 1986 sposato con Enrica Bonaccorti

Nel 1986 Enrica Bonaccorti aveva annunciato di aspettare un figlio dal compagno Arnaldo Del Piave. “Aspetto un bambino, e la mia gravidanza la vivremo insieme… vedrete la mia pancia crescere, qui, davanti alle telecamere, giorno per giorno fino alla fine….”, aveva annunciato in diretta tv il 28 ottobre 1986. Ma poche ore dopo la conduttrice ha avuto un’emorragia ed è stata portata in clinica. Qualche settimana dopo, arrivata al terzo mese, ha perso il bambino. “La nostra storia è cominciata in modo così romantico, che ci sembra giusto coronarla con la nascita di un bambino”, aveva detto la Bonaccorti annunciando di aspettare un figlio dal marito.

