Arnaud Mimran, ex marito di Claudia Galanti/ “Nessuno è mai riuscito a separarci”

Claudia Galanti: “Con Arnaud ho scoperto la serenità, ma nel 2014”

Parigi ha fatto da cornice alla storia d’amore nata fra Arnaud Mimran e Claudia Galanti, una passione scoppiata subito per entrambi. L’ex modella aveva raggiunto la città per seguire Gianluca Vacchi, salvo poi scoprire che i sentimenti che nutriva per lui non si avvicinavano nemmeno a quelli provati per il miliardario francese. “Con Arnaud ho scoperto la serenità, ma nel 2014 abbiamo iniziato a litigare perché ci sono stati troppi ostacoli e la perdita di Indila Carolina. Con lui volevo cambiare il ciclo della mia vita, volevo avere una famiglia gigante. Ora invece per colpa sua ho dei problemi giudiziari, per esempio non posso entrare in America“, ha rivelato lei tempo fa al settimanale Chi. Arnaud infatti si trova in carcere da quattro anni per truffa e la sua condanna ne prevede altrettanti, ma la Galanti ha precisato un particolare non del tutto verso, emerso nel film giallo Carbone, in cui il ruolo dell’ex marito è affidato a Benoit Mangimel: “Nel film Arnaud è anche un assassino, ma in realtà non ha alcun procedimento per omicidio. Pensi che pochi giorni fa Netflix ci ha chiesto i diritti per una serie tv sul mio ex. Si chiamerà Arnaud, il Dobermann. Sorrido e penso che oggi quello famoso è lui“.

Oggi, mercoledì 6 novembre 2019, Claudia Galanti sarà ospite del programma Seconda Vita, in onda nella prima serata di Real Time, dove forse rivelerà i suoi progetti romantici per il futuro. Dopo aver preso le distanze dal suo ex, la Galanti ha fatto marcia indietro l’anno scorso ed ha rivelato di pensare addirittura di poter risposare Arnaud non appena uscirà dal carcere. “Nessuno è mai riuscito a separarci, abbiamo un modo tutto nostro di ridere, siamo complici e questo ci ha sempre salvato. Chi mi conosce dice che non ho mai smesso di amarlo, di certo è l’unico uomo che ho davvero voluto in vita mia“, ha detto a Il Corriere della Sera.

Arnaud Mimran e Claudia Galanti: seconde nozze dopo la prigione?

Le nuove nozze fra Arnaud Mimran e Claudia Galanti potrebbero diventare una realtà. Anche se la modella ha dichiarato più volte di amare ancora l’ex marito, si è unita al compagno Luca Baronchelli negli ultimi anni e la loro storia è finita appena lo scorso giugno. Nessuna dichiarazione da allora in merito al padre dei suoi figli, che in passato ha attaccato, poi difeso, ma mai dimenticato. Una favola d’amore finita nel gennaio del 2015, ad un mese circa di distanza dalla morte della loro figlia Indila Carolina Sky, dopo che lo Stato francese ha deciso di accusare il miliardario per frode. A quanto pare l’inchiesta sarebbe iniziata quindici anni prima grazie alle ricerche del magistrato Guillaume Daieff, che ha evidenziato come Mimran sarebbe diventato miliardario grazie a una truffa colossale che riguarda la cessione di quote di gas serra fra Israele e l’Unione Europea. Una manovra illecita che gli avrebbe permesso di registrare 1.600 miliardi di euro. All’inizio del suo iter processuale, sottolinea il settimanale Oggi, Arnaud è stato anche indagato per omicidio, a causa della morte di Samy Souied, ucciso nove anni fa a Parigi nello stesso giorno in cui si era incontrato con il miliardario per via di un investimento. Non sarebbe l’unico: il suo nome è spuntato anche nel fascicolo di Claude Dray, un miliardario di origine algerina ucciso con tre colpi d’arma da fuoco nella sua villa Madrid, a Neuilly-sur-Seine.



