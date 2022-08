Arnautovic al Manchester United?/ Calciomercato news, il Bologna aspetta un rilancio

Calciomercato news, prima offerta respinta per Arnautovic al Manchester United

Il calciomercato estivo sta portando lontano dal calcio italiano diversi elementi che sono stati grandi protagonisti nelle rispettive squadre nell’ultima stagione ed in questo senso si colloca la notizia riguardante il possibile approdo di Marko Arnautovic al Manchester United. Trentatreenne attualmente sotto contratto con il Bologna fino al giugno del 2024, Arnautovic è stato accostato anche alla Juventus in queste settimane come possibile vice Vlahovic a causa dei problemi nel riportare a Torino Alvaro Morata dall’Atletico Madrid.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i Felsinei avrebbero respinto il primo assalto dei Red Devils che si sarebbero fatti avanti con una proposta da 8/9 milioni di euro, troppo pochi per accontentare i rossoblu. Reduce da una sconfitta casalinga all’esordio in Premier League per 1 a 2 contro il Brighton, mister Ten Hag vorrebbe Arnautovic per potenziare il reparto avanzato dei suoi dopo averlo già allenato ai tempi del Twente.

Le chcances di vedere Marko Arnautovic al Manchester United entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sono dunque abbastanza scarse. Tuttavia, i rumors rivelano che i britannici potrebbero presto tornare a farsi sotto per l’austriaco effettuando un rilancio rispetto all’offerta iniziale recapitata al Bologna. Gli emiliani vorrebbero però trattenerlo contando su di lui anche nella stagione alle porte.

