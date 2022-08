Arnautovic al Manchester United?/ Calciomercato news, Mihajlovic: “Non so se rimane”

Calciomercato news, Mihajlovic parla di Arnautovic al Manchester United

In questa finestra estiva di calciomercato è emersa l’indiscrezioni riguardante il possibile passaggio di Marko Arnautovic al Manchester United. Nelle scorse ore infatti i Red Devils avrebbero presentato una proposta da circa 8,5 milioni di euro per tentare di accaparrarsi il centravanti austriaco, attualmente sotto contratto con il Bologna fino al giugno del 2024. I felsinei hanno respinto questa prima offerta ritenendola troppo bassa ed aspettando un rilancio più corposo.

A margine della sfida vinta in Coppa Italia contro il Cosenza, il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha commentato la vicenda spiegando: “Se dovesse andare via sarebbe una grande perdita, sarei contento per lui, ma penso che alla fine rimarrà. Ci siamo parlati, sicuramente lui se rimarrà qua si allenerà bene e farà quello che deve fare. Se andrà via vedremo, ma non credo.”

Calciomercato news, pista complicata per Arnautovic al Manchester United

Le chances di vedere Marko Arnautovic al Manchester United entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo non sarebbero dunque poi molto elevate in questo momento. Il Bologna, secondo i rumors, avrebbe infatti chiesto almeno 12 milioni di euro per convincersi a lasciar partire il trentatreenne per trovare anche un sostituto adeguato in tempi brevi. Il tecnico Ten Hag, che lo ha già allenato al Twente, sta dunque rischiando di non poterlo riabbracciare.

