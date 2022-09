“Arnautovic mai richiesto dalla Juventus”/ Di Vaio: “È un punto di riferimento”

Marco Di Vaio in un intervista al Corriere dello Sport parla di Marko Arnautovic e ricorda con piacere il Juventus Bologna del 2011 dove grazie alla sua doppietta la squadra emiliana riuscì a portare a casa i tre punti. Nell’intervista, Di Vaio ha ammesso come l’asse Torino Bologna per Arnautovic non è mai stato veramente caldo, affermando “Abbiamo fatto un grande lavoro con Marko, in ogni attimo gli abbiamo evidenziato la nostra stima. La Juve non ce lo ha mai chiesto direttamente, ma il Manchester United sì, eccome” dimostrando quindi che le sirene inglesi di mercato erano tutt’altro che piste senza sbocco. La differenza però l’ha fatta il progetto della squadra emiliana, infatti da ormai tre anni a questa parte la dirigenza bolognese sta cercando di creare una “nuova Atalanta”.

E per farlo si è affidata a Thiago Motta, mister che nelle passate stagioni ha portato un calcio totale in cui i ruoli erano solo un etichetta del passato, che fa del possesso palla e del pressing a tutto campo uno dei suoi mantra. Infatti se Mihajlovic è stato esonerato lo dobbiamo sopratutto al fatto che nonostante avesse una squadra costruita per portare un calco offensivo, ricalcando anche nel modulo l’Atalanta di Gasperini, il tecnico serbo non riuscì a far usicre tutto il potenziale dai suoi giocatori. Costringendo quindi la dirigenza a cambiare rotta con il miglior tecnico disponibile sulla piazza al momento, per una questione di “qualità prezzo”.

Di Vaio su Arnautovic: Il nostro faro

Sempre nell’intervista, l’ormai dirigente Di Vaio ha voluto ribadire come Marko Arnautovic, sia ormai il punto di riferimento sia per l’attacco che per la squadra in generale: “Marko è un punto di riferimento in campo e fuori. Mi ha sorpreso per il suo coinvolgimento, per come sta aiutando anche i calciatori più giovani. Marko è molto inglese, dà sempre tutto. Tra l’altro ha anche cambiato atteggiamento nei confronti del gol”, con l’ultima frase il dirigente del Bologna ha voluto sottolineare come c’è stata un’evoluzione da parte dell’attaccante austriaco, se infatti gli appassionati del calcio inglese si ricorderanno di lui come un uomo assist più che un goleador, in questi anni in Italia ha dimostrato un’evoluzione sotto porta, maturando a tal punto da diventare una punta completa in linea con quello che richiede il calcio moderno.

Quello che mancava al Bologna prima del suo arrivo infatti era una punta di peso che poteva liberare gli spazi per le ali e i trequartisti dietro di lui. Un giocatore alla quale affidarsi anche per proteggere palla nelle partite più maschie. Dopotutto prima del suo arrivo il ruolo di punta centrale era affidato a Palacio che aveva delle caratteristiche diametralmente opposte a quelle di Arnautovic. Il problema però dell’arrivo dell’austriaco, è la penalizzazione di Soriano, che non ha più trovato spazio sulla trequarti, sarà forse l’arrivo di Thiago Motta a riportare il trequartista italiano ai suoi livelli?











