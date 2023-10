Arnold Cardaropoli: “La riservatezza può piacere e non…”/ Lo sfogo dell’eliminato di Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Arnold Cardaropoli é l’eliminato alla decima puntata

Arnold Cardaropoli é l’eliminato di Grande fratello 2023 e, intanto, rilascia uno sfogo a caldo, a fronte dell’eliminazione. La decima puntata di Grande fratello 2023, oltre a segnare la sua uscita di scena dal gioco della Casa più spiata d’Italia, suggella anche l’apertura del nuovo televoto indetto per la prossima e undicesima puntata di Grande fratello 2023, in onda lunedì 16 ottobre 2023 sulle reti Mediaset. Per l’occasione, la nuova diretta di Grande fratello, é prevista una nuova messa a rischio eliminazione tra le nominate al televoto tutto al femminile che segue quello dell’eliminazione di Arnold Cardaropoli. La sfida in corso vede nominate Rosy Chin, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, com ampio margine di vantaggio in termini di voti -nel pronostico a prima firma Il sussidiario.net – per l’attrice vip italiana, che si riconferma così la first-class della Casa. Questo, dopo la puntata dell’uscita di scena di Arnold Cardaropoli.

Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023: la reazione di Greta Rossetti/ "Avete diritto di sapere…"

L’eliminato di Grande fratello 2023, in un primo sfogo a caldo sull’eliminazione, intanto, fa autocritica relativamente alla sua condotta assunta da inquilino nel percorso di abitazione nella Casa della convivenza forzata: “Questa è una parte del mio carattere, la riservatezza può piacere e non piacere, ogni tanto nella Casa bisogna buttarsi e forse io non vi sono riuscito appieno”, fa sapere Cardaropoli a margine della sua eliminazione segnatasi al Grande Fratello.

Heidi Baci, "doppia" gaffe al Grande Fratello 2023/ "Ho usato il telefono mentre guidavo…"

Arnold Cardaropoli torna ad attivarsi al Grande Fratello, dopo l’eliminazione: il motivo

Arnold Cardaropoli, tuttavia, al di là dell’uscita dalla Casa, torna ad apparire al Grande Fratello 2023 in occasione della attesa undicesima puntata del reality, in qualità di ospite in studio tra gli eliminati dal gioco. Insieme a lui, saranno quindi presenti partecipi, nello studio del reality show, anche Claudio Roma, Marco Fortunati e Lorenzo Remotti.

Nel frattempo, intanto, cresce la suspense nell’attesa generale per i risultati del verdetto tra le nominate di Grande fratello 2023..

Jill Cooper, stoccata a Beatrice Luzzi prima di entrare al Grande Fratello 2023?/ "Ben detto sorella…"

.











© RIPRODUZIONE RISERVATA