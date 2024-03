Arnold Schwarzenegger operato al cuore, come sta/ “Mi hanno impiantato un peacemaker e dopo…”

Schwarzenegger e l’operazione al cuore: “Vado alla grande”

Arnold Schwarzenegger ha subito un’operazione al cuore, durante la quale gli è stato impiantato un pacemaker. L’attore ha condiviso la notizia sul podcast Arnold’s Pump Club, dove ha spiegato di essere nato con una valvola aortica bicuspide un difetto cardiaco congenito al cuore.

Shaila Gatta: "Nessuno può dirmi che non valgo..."/ Il ritorno TV dell'ex Amici é a Sanremo 2025?

“Mi hanno impiantato un peacemaker e dopo una settimana vado alla grande. Sono diventato un po’ più una macchina. Condividere la notizia va un po’ contro l’educazione austriaca che ho ricevuto, dove nessuno parla pubblicamente di questioni mediche” ha dichiarato Schwarzenegger rassicurando sulle sue condizioni.

Vanina Un vicequestore a Catania/ Anticipazioni 27 marzo 2024 e diretta: il dramma della Guarrasi

Arnold Schwarzenegger come sta dopo l’operazione al cuore

L’ex governatore della California ha avuto molto affetto dalle persone, dopo che ha deciso di rivelare le sue condizioni di salute perchè “mi dicevano che parlando dei miei interventi di sostituzione della valvola ha dato loro il coraggio e la speranza di affrontare i propri problemi“.

Non è il primo intervento dell’attore; come riporta Il Fatto Quotidiano, nel 2018 ha dovuto affrontare un’operazione a cuore aperto per sostituire la vecchia valvola polmonare. Nel 2020, invece, ha sostituito la valvola aortica Ad ogni modo, l’attore ha detto di stare bene dopo l’operazione: “Sto andando alla grande. Lunedì mi sono operato e venerdì ero già a un grande evento ambientale con la mia amica e collega sostenitrice del fitness Jane Fonda. Nessuno avrebbe mai pensato che avrei iniziato la settimana con un intervento chirurgico“. Insomma, Terminator ha, dunque, rassicurato i fan sulla sua salute che procede bene nonostante l’ultima operazione chirurgica.

Vanina: cast, dov’è stato girato e location della serie tv/ Giusy Buscemi è il vicequestore di Catania

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)













© RIPRODUZIONE RISERVATA