Arnold Schwarzenegger operato al cuore: “Mi sento benissimo”/ “Ho già camminato”

Arnold Schwarzenegger è stato operato al cuore. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore pubblicando una foto in cui è in un letto d’ospedale. “Grazie al team della Cleveland Clinic – scrive – ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico”, ha fatto sapere tramite i suoi canali social. L’attore sta già bene e ha lasciato l’ospedale come spiega lui stessa. Schwarzenegger, infatti, ha pubblicato anche una serie di foto in cui si mostra in forma dopo essere stato dimesso. Dopo l’operazione, l’attore si è concesso una passeggiata mostrandosi sereno e sorridente. “Mi sento benissimo – aggiungle Schwarzy – e ho già camminato per le strade di Cleveland. Grazie ai medici e agli e infermieri che mi hanno assistito”, conclude.

Arnold Schwarzenegger, le altre operazioni

Arnold Schwarzenegger, già in passato, si è sottoposto ad operazioni chirurgiche importanti. Nel 1997 si sottopose ad un intervento per correggere un difetto cardiaco congenito. Nel 2018, invece, con una nuova operazione, gli fu sostituita una valvola polmonare che gli era stata impiantata proprio nel 1997. Quella di pochi giorni fa è stata così la terza operazione a cui si è sottoposto. Tutto, fortunatamente, è andato per il meglio. L’attore di Terminator ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto e di pronta guarigione da parte dei fans, ma anche di amici e colleghi. A 73 anni, l’attore si sta rimettendo in forma per affrontare nuove avventure.





