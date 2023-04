Arnold Schwarzenegger/ Debutta nella serie tv “Fubar” su Netflix

Arnold Schwarzenegger nella serie tv “Fubar”

Dopo essere stato per decenni protagonista al cinema, Arnold Schwarzenegger sta per arrivare anche nei piccoli schermi. Netflix, infatti, ha rilasciato il primo trailer di ‘Fubar‘, la commedia d’azione di prossima uscita che ha come protagonista un agente della CIA che si unisce a sua figlia per compiere un’ultima missione. La serie televisiva è composta da otto episodi e sarà presentata in anteprima sul servizio di streaming il 25 maggio.

I primi secondi del trailer di ‘Fubar‘ lo fanno apparire come il tipico film di Arnold Schwarzenegger. Luke, interpretato dall’attore, viene catturato da un gruppo di teppisti che sembrano decisi a fargliela pagare. Pochi secondi dopo, si libera e mantiene la sua promessa di ucciderli tutti e poi andarsene. Tornato alla CIA, è circondato da colleghi che sono felici di festeggiare il suo imminente pensionamento. Ma tutta la sua felicità svanisce quando Luke scopre che sua figlia Emma, interpretata da Monica Barbaro ha seguito le sue orme per unirsi a questo mondo.

La parte restante del trailer della serie Netflix rimbalza tra sequenze d’azione con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro protagonisti anche di sane discussioni in vero stile padre-figlia. Luke è inorridito dal fatto che lei beva, fumi e viaggi con un vibratore. Emma, invece, è mortificata dal fatto che suo padre di 65 anni sia con lei al lavoro. “Ho imparato molto lavorando con mio padre“, dice Monica Barbaro nel trailer, “come guida la squadra, come mantiene la calma, come tagliare verticalmente la gola di un uomo in modo che sanguini più velocemente”.

Arnold Schwarzenegger, debutto in una serie televisiva

Il curriculum di Arnold Schwarzenegger è ricco e noto in qualità di ex culturista, ex governatore e amata star d’azione. Sebbene, Arnold abbia una lunga carriera alle spalle, ‘Fubar‘ rappresenterà la prima volta che l‘A-lister ha recitato in una serie televisiva. Apparirà al fianco di Barbaro, nota per il suo ruolo in “Top Gun: Maverick” e per i suoi ruoli televisivi in ​​”UnREAL” e “The Good Cop”. Inoltre, la serie sarà interpretata da Jay Baruchel (“Man Seeking Woman”), Fortune Feimster (“The Mindy Project”), Milan Carter (“Dolemite Is My Name”), Travis Van Winkle (“You”) e Gabriel Luna (“You”). The Last of Us”), Andy Buckley (“The Office”), Aparna Brielle (“AP Bio”), Barbara Eve Harris (“Prison Break”) e Fabiana Udenio (Austin Powers: International Man of Mystery”).

“Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione”. Queste sono le parole piuttosto esplicative con le quali Netflix presenta il trailer ufficiale in italiano della serie ‘Fubar’ creata e prodotta esecutivamente da Nick Santora, che è anche lo showrunner della serie. Anrold Schwarzenegger funge anche da EP della serie insieme ad Adam Higgs, Scott Sullivan e David Ellison di Skydance, Dana Goldberg e Bill Bost.













