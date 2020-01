Aron Ferrari, figlio Aida Yespica/ “Per lui farei di tutto, anche tornare con Matteo”

Ospite di Rivelo, Aida Yespica piange: “Mio figlio Aron mi chiede sempre: ‘Mamma, quando vieni?’. In realtà, è una situazione un po’ difficile. Io ho un problema col passaporto. Sono venezuelana e ho dei problemi con i documenti. È difficile entrare negli Stati Uniti, con la situazione che c’è. Mi sento proprio impotente”. Come vive la separazione? “Male. Ho pensato di andare da lui e rimanere là, però non posso, anche perché il mio lavoro è qui”. Non ha paura che la storia di sua madre si ripeta? “No, è diverso. Mia madre non l’ho mai sentita. Io, invece, appena posso, torno da mio figlio”. La Boccia le fa una domanda difficile: “Mi racconti come avviene la vostra separazione?”. È a quel punto che Aida si commuove. Una delle poche cose che la fanno ridere, in questo momento, è ricordare i loro inside joke: “Io lo chiamo Ciuffo, perché ultimamente si è fatto la cresta”. I suoi occhi sono a cuoricino: “Mi capita sempre di sognarlo. Lo sogno da piccolo. Per mio figlio farei di tutto, anche tornare con il mio ex. Lui ci soffre, mi chiama ogni giorno”. (agg. di Rossella Pastore)

Chi è Aron Ferrari

Capelli ricci, un sorriso sempre perenne: non sono rare le foto di Aron Ferrari, il figlio che Aida Yespica ha avuto con l’ex calciatore Matteo Ferrari. Tutto il papà, per molti versi, ma legatissimo anche alla mamma, con cui è stato paparazzato in diverse occasioni. Il bambino è nato nel corso della relazione fra i due genitori, avvenuta prima del 2012, anno in cui la showgirl ha partecipato all’Isola dei Famosi. In seguito alla rottura fra i due, il piccolo è stato affidato spesso al padre, non rinunciando però a vedere la madre ogni volta che fosse possibile. L’ultimo scatto vede infatti Aida con il figlio, entrambi con i maglioni natalizi e sullo sfondo l’albero di Natale. Un modo per la showgirl di augurare una buona festività a tutti i fan, ma anche di celebrare il suo legame con il figlio. La polemica però si è scatenata subito. “Per quanto si possa essere felici nel vederti insieme a tuo figlio, il pubblico legittimamente può pensare che forse non era tutta la verità, quella che dichiaravi”, scrive un utente. L’accusa si riferisce alla polemica che si è scatenata subito dopo l’intervista a Silvia Toffanin, in cui Aida non ha speso belle parole per Ferrari, motivo che ha spinto diversi telespettatori a scagliarsi contro l’ex calciatore, ipotizzando che fosse colpevole della lontananza fra la Yespica e il figlio. Clicca qui per guardare la foto di Aida Yespica e Aron Ferrari.

Aron Ferrari, figlio Aida Yespica: il momento in cui si sono rincontrati

Aron Ferrari è riuscito a coronare il suo sogno e vedere finalmente la mamma Aida Yespica, che non incontrava da diversi mesi. “Il problema è iniziato lo scorso febbraio, mi è arrivato un documento in cui chiedeva l’affidamento esclusivo, ma ho vinto legalmente quella battaglia. Dovrei vedere mio figlio quanto il papà [Matteo Ferrari, ndr], ma non ho i documenti per andare da lui e visto che i rapporti con il papà si sono incrinati non ho modo di vederlo”, ha dichiarato la showgirl a Verissimo poche settimane fa. Alla fine è riuscita a vedere il bambino, ma solo per 4 ore. “Gli ho chiesto di lasciarmelo per la notte, mi ha risposto ‘Non mi chiedere extra’. Scherziamo? Stiamo parlando di mio figlio. Sono due anni che vivo questa situazione, non capisco. Sono sempre stata buona con lui, anche quando non mi dava il mantenimento”, ha detto ancora. Parole che hanno spinto poi Ferrari ad accettare che la showgirl vedesse il figlio a Milano. Nelle Storie, madre e figlio si sono mostrati infatti insieme, impegnati a divertirsi. La versione dell’ex calciatore però appare diversa: “Bisogna sempre ascoltare le due campane, prima di dare sentenze”, ha scritto su Instagram in seguito alle accuse.

La foto di Natale

Visualizza questo post su Instagram Buon Natale a tutti🎄#feliznavidad #vidamia❤️ Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official) in data: 25 Dic 2019 alle ore 12:16 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA