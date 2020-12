Aronne, amico di Mila Suarez Vs Elisa De Panicis/ Fredella: “Barbona? Chiedi scusa!”

Si torna a parlare del party di compleanno di Elisa De Panicis a Pomeriggio 5 e questa volta a parlare non è soltanto Mila Suarez, bensì il famoso amico che avrebbe pagato la cena a tutti gli ospiti della De Panicis. In collegamento con Barbara D’Urso, l’uomo di nome Aronne rompe il silenzio e spiega perché sia arrivato a dare della “barbona” alla De Panicis. “Io ho solo voluto fare un gesto di carineria nei confronti di Mila Suarez che è una mia amica. Non avevo secondi fini perché non ho bisogno di pagare una cena per stare con una donna. Era solo un gesto galante, non capisco il perché di questo casino!” ha esordito. “Barbona l’ho scritto al proprietario dell’hotel, non so poi come sia diventato di dominio pubblico!” ha aggiunto l’uomo.

Francesco Fredella contro l’amico di Mila Suarez: “Chiedi scusa!”

Ma è proprio questa parola ad essere criticata in studio: “Fai un gesto galante e poi la chiami barbona…” gli fa notare qualcuno in studio. È però Francesco Fredella a prendere parola e fare una richiesta ben precisa all’amico di Mila Suarez: “Ma chiedere scusa? Si può chiedere comunque scusa anche se è una conversazione privata!” Aronne però non è d’accordo: “Io ho pagato la cena e sono stato un gentleman! Perché devo chiedere io scusa?” Gli animi si scaldano ma la richiesta di Fredella, alla fine, ha i suoi frutti. Aronne infatti si scusa per aver dato della barbona alla De Panicis, chiudendo dunque in questo modo la vicenda che ormai da settimane fa discutere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA