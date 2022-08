Arrangiatevi/ Su Rete 4 il film con Totò e Peppino De Filippo

Arrangiatevi, film di Rete 4 diretto da Mauro Bolognini

Arrangiatevi va in onda oggi, sabato 27 agosto, a partire dalle 16.40 su Rete 4. Si tratta di una pellicola del 1959 con la regia di Mauro Bolognini.

La commedia in bianco e nero vede tra i suoi interpreti principali il grande Totò e Peppino De Filippo, maestri della comicità partenopea, con la partecipazione di Franca Valeri.

Cantina Wader Passione e coraggio/ Su Canale 5 il film con Henriette Richter-Röhl

Il film risulta nella lista dei 100 film italiani da salvare, riconoscimento che viene tributato dal 2008 alle pellicole di maggior valore artistico nel nostro paese. Il regista, Mauro Bolognini, dal 1953 al 1995 ha diretto moltissimi film, oltre alla serie TV I Tre Moschettieri del 1956; nel 1960 vince il Pardo D’Oro per Il Bell’Antonio con Marcello Mastroianni e nel 1999 gli viene conferito il David di Donatello alla Carriera.

I Nuovi Mostri/ Su Rai 3 il film con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi

Arrangiatevi, la trama del film

La storia di Arrangiatevi inizia nel secondo dopoguerra a Roma, quando una pittrice viene uccisa e il suo appartamento assegnato a due famiglie, destinate a coabitare per lungo tempo. La famiglia Armentano è composta da Peppino (Peppino De Filippo) e dalla moglie, dai figli e da nonno Illuminato (Totò), mentre l’altra famiglia è composta da una coppia di esuli istriani, il nonno e un figlio.

Quasi un decennio più tardi la famiglia istriana si è allargata, con ben otto figli, rendendo sempre più difficile la convivenza, tra battibecchi e discussioni: quando giunge la notizia di una nona gravidanza, la situazione diventa davvero insostenibile.

Un’amicizia al curry/ Su Rai 1 il film con Aglaia Szyszkowitz

Peppino crede di risolvere il problema grazie al traffichino Pino Calamai, che gli propone un appartamento in affitto, ma il sogno crolla quando si viene a sapere che l’appartamento era in precedenza una casa di tolleranza. Quando la moglie trova un appartamento migliore, Peppino scommette i soldi della caparra sul nome del nuovo pontefice, perdendo naturalmente l’intera somma e decidendosi ad accettare l’offerta scandalosa di Calamai.

La consorte scopre l’imbroglio, va su tutte le furie e si chiude in casa, ordinando a Peppino di risolvere il problema e minacciando, in caso contrario di abbandonarlo. Quando sembra avvenire il peggio, i due consorti si ritrovano però di nuovo insieme a difendere la loro casa.

Qualcosa in più sul cast di Arrangiatevi

Peppino De Filippo (1903-1980) è figlio di Edoardo Scarpetta e fratello di Eduardo, tra i più importanti attori della storia del cinema italiano. Attore di teatro, musicista e scrittore, è famoso soprattutto per le commedie in coppia con Totò, proprio come Arrangiatevi.

A partire dal 1927 esordisce a teatro con Trampoli e Cilindri, mentre la sua immensa carriera cinematografica ha avuto inizio nel 1933 con Tre Uomini In Frak. Di Totò (1898-1967) diciamo solo che fu soprannominato “il principe della risata” in virtù dei suoi ruoli comici come quello in Fermo con le Mani (1937) o Guardie e Ladri (1951).

Attore di teatro, scrittore di canzoni, la sua incursione nel mondo dell’arte non ebbe limiti. Franca Valeri (1929-2020) è stata un’attrice e una regista teatrale; esordisce a teatro negli anni Quaranta e nel decennio successivo è sul set di Luci del Varietà di Federico Fellini. La sua carriera prosegue inarrestabile fin nel nuovo millennio, dove la vediamo sul set di Linda e il Brigadiere (2000) e poi ancora a teatro nel 2011 con Non Tutto è Risolto. Nel 2014 conduce Sanremo al fianco di Fabio Fazio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA