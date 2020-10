ARREDO NEGOZI E UFFICI/ L’eccellenza Made in Italy certificata su Castellani Shop

È tra i 500 migliori e-commerce d’Italia secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Ha recentemente trionfato nella categoria “Forniture per ufficio” de Le Stelle dell’e-commerce (iniziativa del Corriere della Sera). Castellani Shop è un’eccellenza certificata nel campo dell’arredo di negozi, uffici e industrie. Un’offerta Made in Italy, espressione di un know-how affinato in oltre 60 anni di attività, e concepita per rispondere al bisogno di ergonomia, stile e produttività di ogni cliente.

La qualità 100% italiana della proposta viene attestata dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). All’interno dell’offerta troviamo armadi inox, banchi da lavoro, scaffali metallici, banchi vendita, vetrine espositive, arredo ufficio, sedie da ufficio, arredi aziendali e molto altro ancora.

In catalogo ci sono anche postazioni di lavoro per ufficio preimpostate. Una pratica soluzione per allestire lo spazio di lavoro in tempi ridotti, con la certezza di portare in azienda prodotti esteticamente gradevoli, resistenti e funzionali.

Oltre che per gli aspetti qualitativi, che decidono la capacità dei prodotti di durare nel tempo, la proposta firmata Castellani si distingue per versatilità e completezza. Ci sono infatti soluzioni in grado di adattarsi a ogni contesto, ottimizzandone le prerogative quanto a ergonomia, stile e gestione degli spazi.

Se poi il cliente ha bisogno di supporto per l’organizzazione dei suoi ambienti, può approfittare del servizio di progettazione dell’arredo, affidato ai designer dell’azienda.

La qualità degli arredi in vendita su Castellani Shop è confermata dalle tante certificazioni ottenute dall’azienda, oltre che dalle recensioni positive pubblicate dai clienti su Trovaprezzi.it, Google ed eKomi. L’e-commerce ha inoltre ottenuto il Sigillo Netcomm, attestazione del rispetto delle buone prassi per la vendita online.

Recentemente lo store è stato premiato anche dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che lo ha inserito tra i migliori cinque e-commerce relativi al settore delle “Forniture Industriali”. A questo si è aggiunto il riconoscimento Le Stelle dell’e-commerce. La classifica dei 500 migliori negozi online d’Italia afferente al Corriere della Sera vede Castellani Shop primeggiare nella categoria “Forniture per ufficio”.

Come scoprire tutti i particolari della proposta? Scegli l’arredo ideale per la tua attività, visita ora www.castellanishop.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA