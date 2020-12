ARREDO & STYLE/ Il design Made in Italy di Situér Milano, l’acciaio eco-friendly

Una nuova concezione di arredamento, che parte dalla materia prima industriale per reinterpretarla con un design minimale e una lavorazione completamente eco-friendly, senza saldature. È ciò che distingue la proposta di Situér Milano, l’atelier di design che ha fatto dell’acciaio il protagonista della sua offerta, composta da arredi ricercati, realizzati artigianalmente e 100% Made in Italy.

La creatività di Situér Milano dà forma ai materiali industriali, facendone degli arredi equilibrati e minimali, in attesa di essere “situati”. In questo processo è supportata dalla capacità produttiva e la tradizione artigianale di Castellani Srl, impresa specializzata da oltre 60 anni nella produzione di scaffalature ed arredi industriali.

Al centro della scena c’è l’acciaio, che assume molteplici declinazioni. Espositori, stender, scaffalature, sgabelli, panche, scrivanie, paravento, librerie e molto altro ancora. Tutti presentati su www.situermilano.it e disponibili sia per l’acquisto che per soluzioni di noleggio arredi Milano.

A contraddistinguere gli arredi sono linee essenziali e moderne, nonché l’innovativa piegatura a “C”. Questa è la cifra stilistica dell’atelier, registrata come disegno e modello comunitario, e rappresenta il punto di connessione delle strutture.

È una tecnica di lavorazione che permette la realizzazione di progetti dall’innovativo impatto estetico. Consente infatti l’eliminazione dell’attività di saldatura e delle operazioni correlate nell’ambito dell’iter produttivo. Rendendo così il processo di lavorazione eco-friendly e gli arredi del tutto riciclabili.

Composta dalle collezioni BOUTIQUE, Pop Corn[er] e CONFINE, la proposta è espressione di una produzione completamente artigianale, affidata a esperti nella lavorazione del metallo.

BOUTIQUE combina lo stile essenziale dell’arredamento minimal a colorazioni accattivanti e inaspettate, come il rosa cipria e il color ottone. È realizzata in collaborazione con la designer Federica Paoli, e destinata all’allestimento di showroom e negozi di moda. Punta di diamante della proposta è lo stender PLIÉ in ottone, contraddistinto da una forma sinuosa studiata per dare massimo risalto ai capi d’abbigliamento.

Porta la firma di Federica Paoli anche CONFINE, presentata nell’ambito del Fuorisalone 2019. È la capsule collection che sovverte la percezione dell’angolo, normalmente identificato come confine dell’oggetto, modellandolo in un’inaspettata e sinuosa curvatura. Mentre in Pop Corn[er], espressione della partnership con il Tape Artist NO CURVES, gli arredi di Situér Milano si uniscono alle opere dell’artista.

