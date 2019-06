PAOLO ARATA E FIGLIO ARRESTATI/ Ex consulente Lega “socio occulto di Nicastri”

Il caso Siri non si chiude ma anzi si aggrava con l’arresto di Paolo Arata e del figlio Francesco assieme all’imprenditore Nicastri ritenuto finanziatore della latitanza del boss Matteo Messina Denaro (ma proprio questo elemento dovrà essere confermato o smentito nel possibile processo in corso): secondo i pm di Palermo ci sarebbero molti protagonisti al centro del giro di tangenti che avrebbero favorito Nicastri nell’ottenimento di autorizzazioni per i suoi affari nell’eolico e nel bio-metano. Oltre agli Arata e a Siri (che però non è stato arrestato, ndr) ai domiciliari è finito come già anticipavamo qui sotto anche l’ex funzionario regionale dell’Assessorato all’Energia Alberto Tinnirello: ad alcuni elementi della Regione Sicilia, secondo i magistrati, sarebbero andati mazzette dagli 11mila ai 115mila euro. Prima dell’arresto, nel pieno del caso Siri, Arata ha però sempre smentito di avere avuto o di avere un ruolo attivo nella Lega: «Non ho nella Lega alcun ruolo politico. Mi sono limitato a parlare bene di Siri con le persone che conosco avendone considerazione e stima» (raccontava al Corriere della Sera). I pm però la pensano assai diversamente e nelle carte d’inchiesta, rivelate da Adnkronos, spiegano «Le investigazioni effettuate hanno svelato lo stretto collegamento tra Paolo Arata ed esponenti del partito della Lega, in particolare Armando Siri, stimolato da Arata a promuovere una modifica regolamentare degli incentivi connessi al mini-eolico». (agg. di Niccolò Magnani)

NEI GUAI EX CONSULENTE LEGA AMICO DI SIRI

E’ stato arrestato Francesco Paolo Arata, ex consulente per l’energia del ministro Matteo Salvini. Come riferito dall’edizione online di Repubblica, il deputato della Lega, ex Forza Italia, è accusato dalla procura di Palermo e dalla Dia di Trapani di “intestazione fittizia, con l’aggravante di mafia, corruzione e autoriciclaggio”. Arata, in base a quanto raccolto dal quotidiano, avrebbe fatto affari con il “re dell’eolico”, Vito Nicastri, considerato da tempo molto vicino al super latitante Matteo Messina Denaro, e avrebbe fornito alcune mazzette ad un dirigente regionale. Arrestati stamane anche il figlio di Arata, Francesco, nonché Vito Nicastri e il figlio Manlio. Alberto Tinnirello, dirigente che è stato in servizio all’assessorato regionale all’energia, è invece stato messo ai domiciliari. Il tutto è scattato dalle perquisizioni dello scorso 17 aprile, quando le indagini condotte dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo, hanno subito una svolta e sono emersi importanti riscontri in merito alle ipotesi d’accusa.

ARRESTATO ARATA, EX CONSIGLIERE PER L’ENERGIA DI SALVINI

Paolo Arata e Armando Siri (sottosegretario leghista dimissionario indagato), come scrive Repubblica, avevano rapporti strettissimi, e al giugno di un anno fa era stato proprio Arata a sponsorizzare la nomina di Siri. Numerose le intercettazioni al vaglio degli inquirenti, con Francesco Arata che diceva: «Io sono socio di Nicastri al 50 cento, nella sostanza abbiamo un accordo societario, di co-partecipazione». Parlando poi con il figlio di Nicastri diceva: «Nel 2015, ho dato 300 mila euro a tuo papà», per poi vantarsi di aver distribuito delle mazzette: «Questi qua sono stati tutti pagati», parole proferite entrando negli uffici dell’assesorato regionale all’Energia, a Palermo. Riguardo ad Alberto Tinnirello invece diceva: «Quanto gli abbiamo dato a Tinnarelli?». Mentre di Giacomo Causarano, un altro funzionario, specificava: «Quello è un corrotto, un amico, una persona a noi vicina». Sono in corso perquisizioni e confische societarie. Attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA