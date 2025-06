Arrestato Daniel Nilsson (Bonus Avanti un altro) per maltrattamenti alla fidanzata: i testimoni: "Lite violenta sfociata in aggressione fisica e verbale"

Avanti un altro, arrestato Daniel Nilsson (il Bonus) accusato di maltrattamenti sulla fidanzata: “Aggressione fisica dopo un litigio”

Daniel Nilsson, noto soprattutto come Bonus di Avanti un altro, è accusato di maltrattamenti ai danni della fidanzata. A riportare per primo l’increscioso episodio è LaPrimalinea.it che, come poi è stato confermato dai Carabinieri, che ha fornito anche i dettagli di quando successo. Durante il fine settimana Nillson si trovava insieme alla fidanzata a Breuil-Cervinia località della Val d’Aosta quando tra i due è scoppiato un litigio che è subito degenerato in una vera e propria aggressione fisica.

Sono stati i presenti che allertati dalle urla e da quando stava succedendo hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e chiesto il loro intervento denunciando l’aggressione non solo verbale ma anche fisica di Daniel Nilsson, Bonus di Avanti un altro, alla fidanzata. I toni si sono alzati repentinamente tanto che quello che sebrava un normale litigio si è ben presto trasformato in un veri e proprio maltrattamenti che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. È stata poi la ragazza ha rivelare che non si è trattato di un caso isolato ma che già in passato aveva subito maltrattamenti e violenze. A questo punto è scattata immediatamente la procedura di ‘Codice Rosso’ ed il modello svedese è stato immediatamente arrestato.

Stando a quanto riporta il sito LaPrimaLinea.it la convalida dell’arresto di Daniel Nilsson in seguito alla denuncia di maltrattamenti fisici e verbali della fidanzata è stata fissata per la giornata di oggi, lunedì 30 giusto, quando al Palazzo di Giustizia di Aosta si terrà l’udienza e nel frattempo è stato arrestato. Nilsson, 45enne di origine svedese è un modello ed attore noto non solo per aver calcato le passerelle più importanti del mondo ma soprattutto per il ruolo di Bonus ad Avanti un altro. Poco si sa invece sulla fidanzata di Daniel Nillson solo che è figlia di un diplomatico italiano.