Arrestato sindaco Petilia: violenza sessuale e concussione/ “Fammi guardare il seno”

E’ stato arrestato ai domiciliari con le gravi accuse di concussione e violenza sessuale, il sindaco del comune di Petilia Policastro (provincia di Crotone, Calabria), Amedeo Nicolazzi. Stando all’accusa, come riferisce IlFattoQuotidiano, il primo cittadino avrebbe minacciato e poi “violato la sfera sessuale di una donna che si era rivolta al primo cittadino nella speranza di trovare un impiego per il figlio”. A smascherare lo stesso Nicolazzi, le intercettazioni emerse nelle ultime ore e contenute nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip: “Fatti guardare… – le parole del sindaco rivolte alla donna – non ti prendo in giro, però tu devi essere tranquilla e devi… ti voglio solo guardare… solo il seno voglio guardarti… ti chiedo questa cosa io… la prossima volta poi staremo un po’ insieme”.

Poltronesofà, multa da un milione di euro dall'Agcm/ “Pubblicità ingannevole”

Ai domiciliari l’assessora e vicesindaca Francesca Costanzo, mentre disposto il divieto di dimora per la dipendente del Comune Marilena Curcio, l’imprenditore Palmo Garofalo, Antonio Curcio, l’assessore Vincenzo Ierardi, il tecnico Sebastiano Rocca e per il direttore del Dipartimento di Prevenzione Asp di Crotone Domenico Tedesco.

LAURA BASSI, CHI È?/ Come si fece strada la prima donna insegnante universitaria

SINDACO DI PETILIA ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE: LE ACCUSE DEL GIP

Oltre alla violenza sessuale, dall’inchiesta è infatti emerso che i generi alimentari che erano destinati ai bisognosi, sarebbero stati invece distribuiti ai fini elettorali addirittura a personaggi legati al crimine organizzato. Il reato di concussione riguarda alcuni episodi risalenti al luglio del 2018, quando la donna si rivolse al sindaco Nicolazzi, che è anche un importante imprenditore della zona, chiedendole un aiuto per il figlio: “Alla richiesta della donna di aiutare il di lei figlio – si legge nell’ordinanza di custodia cautelare – il sindaco Nicolazzi palesava la sua disponibilità e la sua sensibilità”, però “subordinate al soddisfacimento dei suoi appetiti”. Il gip aggiunge: “Cercava in tutti i modi di aggirare la vittima con pluralità di allusioni, promesse, minacce e pretese. Sul finire del dialogo sferrava il suo attacco, palpeggiando la donna, sfiorandole anche le labbra con un bacio repentino”. La donna è stata in seguito interrogata dai carabinieri, ed ha confermato quanto era emerso dalle intercettazioni: “Mi sono rivolta a lui perché sindaco e grosso imprenditore – le sue parole – così da poter offrire una qualsiasi attività lavorativa a mio figlio. Chi meglio di lui poteva aiutarmi nel trovare un’occupazione a mio figlio appena diplomato? Inoltre, in giro avevo sentito dire che altre persone si erano rivolte al sindaco per un lavoro”. La vittima ha spiegato perchè non ha denunciato: “Per timore che possa venire a saperlo mio figlio. È l’unica ragione della mia vita e non voglia che soffra”. La donna era divorziata e di mestiere lavora nei campi.

LEGGI ANCHE:

Il piano per dissolvere l'ex Jugoslavia/ Kosovo e Albania uniti, Croazia e Serbia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA