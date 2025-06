Si è conclusa la lunga ed articolata caccia all’uomo scattata nella notte tra venerdì e sabato in quel di Minneapolis, incentrata sulla figura di Vance Boelter, che è ritenuto il responsabile dell’omicidio della deputata Dem Melissa Hortman, del marito Mark e del ferimento – da intendere come un tentato omicidio – del senatore Dem John Hoffman e della moglie: un caso che ha scosso l’intero Minnesota e che ora sembra prossimo ad una positiva conclusione.

Putin: “molti in Occidente condividono i valori della Russia”/ “Liberalismo ormai trasformato in totalitario”

Nel corso della notte, infatti, le autorità statunitensi hanno confermato l’arresto di Vance Boelter, attualmente trattenuto dagli agenti federali e sottoposto al consueto interrogatorio nel corso del quale si spera di capire le ragioni dietro all’apparentemente insensato gesto compiuto dal 57enne: il primo a dare la notizia è stato lo sceriffo locale Bob Fletcher, che ha condiviso la foto del sospettato killer circondato dai militari della SWAT, descrivendolo come “il volto del male”.

Netanyahu choc: “L’Iran vuole uccidere Trump”/ “Nel mirino per aver sabotato l’accordo sul nucleare”



Complessivamente, le autorità si dicono certe che Vance Boelter – ricordiamo, per ora solamente sospettato e non ancora condannato – avrebbe agito in completa solitudine e non sembra che siano in corso ricerche legate ad eventuali complici del 57enne: quattro le accuse complessive che verranno mosse a suo carico, tra due relative all’omicidio di secondo grado dei coniugi Hortman e altre due di tentato omicidio di secondo grado per i coniugi Hoffman.

La lunga caccia a Vance Boelter, presunto killer di Minneapolis: ancora incerte le sue motivazioni

Le ricerche di Vance Boelter erano scattate, appunto, nella notte tra venerdì e sabato, quando la figlia di Hoffman aveva chiamato i soccorsi per il padre e la madre gravemente feriti (ma attualmente non in pericolo di vita): proprio nell’abitazione del senatore gli agenti avevano incrociato il sospetto killer vestito da agente della polizia, con tanto di distintivo apparentemente reale e volante; mentre, dopo una breve sparatoria, l’uomo era scappato dalla porta sul retro e aveva fatto perdere le sue tracce.

Von der Leyen sente Netanyahu: “negoziare con l’Iran”/ Teheran si appella a Francia e Germania e snobba l’UE

Ad imprimere una svolta nelle ricerche ci ha poi pensato una segnalazione da parte di un residente di Green Isle (a circa 80 km da Minneapolis, nonché città in cui Vance Boelter risiede), che ha notato una figura simile al 57enne passare davanti alle sue telecamere di sorveglianza: sul luogo sono accorsi centinaia di detective e le 20 squadre SWAT già mobilitate per la caccia all’uomo e, in nottata, grazie all’uso degli infrarossi, l’uomo è stato individuato ed arrestato dopo una fuga durata 43 ore.

Ancora incerte, per ora, le ragioni che hanno portato Vance Boelter ad organizzare il duplice attacco, ma resta certo che l’uomo non risulti affiliato a nessun partito statunitense: in una delle sue auto era stata trovata una lista con 70 diversi nomi di deputati, legislatori ed attivisti anti-aborto, oltre ad alcuni volantini che parlavano delle proteste anti-Trump che da diversi giorni stanno impazzando nelle piazze USA; mentre non è chiara la correlazione tra i vari documenti, fermo restando che Hortman si era battuta per l’approvazione del diritto all’aborto e che non vi è un reale senso nel professarsi anti-Trump e nel colpire i politici Dem di Minneapolis.