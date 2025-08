Perché è stato arrestato Franco Califano: l'artista ha dovuto fare i conti in più occasioni con problemi con la giustizia

Perché è stato arrestato Franco Califano: una vita piena di guai per il Califfo

Non sono mancati i guai nella vita di Franco Califano, che ha dovuto fare i conti con la giustizia in più di un’occasione. Per la prima volta il giovanissimo Franco Califano venne arrestato nel 1970, proprio negli anni in cui la sua carriera cominciava a decollare anche come cantante, dopo diversi successi come autore. Proprio in quell’anno, Califano venne arrestato per possesso di sostanze stupefacenti, venendo poi assolto. Nello stesso caso vennero coinvolti anche Walter Chiari e Lelio Luttazzi. È stato solamente il primo di tanti arresti per il Califfo, che ha fatto i conti con tanti problemi giudiziari nel corso della sua vita.

Nel 1984 Franco Califano finì al centro di un caso eclatante che fece scandalo: venne infatti accusato di essere immischiato con la Nuova Camorra Organizzata. Nel dettaglio l’artista fu indicato da alcuni pentiti di aver portato la droga nel mondo dello spettacolo per conto del boss camorrista Raffaele Cutolo e di Francis Turatello, malavitoso e amico di Califano. L’artista venne così indagato per associazione per delinquere di stampo camorristico e traffico di stupefacenti e finì in carcere.

Arresti Franco Califano: nel 1984 le dure accuse

Franco Califano non ha mai negato la sua amicizia con Turatello, negando però di aver spacciato droga per suo conto. Nel processo il Califfo è stato assolto dalle accuse: non sussistevano infatti le prove necessarie per accusarlo. Si scoprì solamente più avanti che il Califfo era stato accusato falsamente da un pentito, che ha ammesso di aver inventato il suo nome.

Nel 2010 Gianni Melluso, che aveva fatto il suo nome raccontando che portava droga nel mondo dello spettacolo per conto dei due boss, gli chiese scusa pubblicamente. Lo fece in un’intervista. “Oltre a essere innocente, è stato al mio fianco in serate indimenticabili” ha dichiarato il boss. Dunque, accuse false nei confronti di Franco Califano, che ha provato comunque la dura esperienza del carcere.

