“Arresto Messina Denaro galvanizza elettori FdI”/ Ghisleri: “Meloni risalita al 30%”

Ampio spazio alla cattura di Matteo Messina Denaro durante la puntata di ieri sera del programma di Rete 4, Stasera Italia, e in collegamento per parlare dell’arresto del super latitante di Cosa Nostra vi era anche Alessandra Ghisleri, nota direttrice dell’istituto di ricerca Euromedia Research che si occupa di sondaggi. “L’arresto di Matteo Messina Denaro ha galvanizzato soprattutto gli elettori di Fratelli d’Italia – ha spiegato in diretta tv l’esperta soffermandosi sugli effetti dell’arresto di Messina Denaro – anche l’immagine del presidente del Consiglio davanti alla stele di Capaci ha dato un nuovo vigore. Il 10 gennaio abbiamo registrato una caduta di Fratelli d’Italia che andava intorno al 28,2%. il 16 gennaio (cioè la sera dopo la cattura e la mattina dopo, il martedì) era arrivata al 28,7%. Dato di oggi è il 29,2. Sempre un dato al di sotto del 30%. E anche la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni ha avuto lo stesso andamento, l’indice di fiducia è sceso e poi è risalito”.

Alessandra Ghisleri è stata poi incalzata sugli ambientalisti e sull’eventuale spazio che oggi ha il partito Verde: “Il partito Verde c’era e c’è perchè Sinistra Italiana si è presentata alle ultime elezioni con i Verdi. In Italia non ha mai superato il 3 e il 4 per cento il partito verde, c’era addirittura anche un partito di centrodestra con sede a Torino”.

ALESSANDRA GHISLERI: “IN ITALIA L’ECOSOSTENIBILE E’ VISTO COME UN COSTO”

“In Italia – ha continuato Alessandra Ghisleri – il tema è sentito ma quando un partito rimane monotematico perde di vista tutto ciò che è il resto. Anche ad esempio nei temi contigenti, quello che accade oggi nel nostro Paese, non avrebbe la stessa presa di altri partiti”. Quindi ha aggiunto: “Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è iscritto ai Verdi Europei ma il partito che l’ha portato ad essere sindaco si chiama Partito Democratico”.

Poi ha proseguito: “Quando facciamo i test sulla volontà di essere green e rispettosi, la gente è disponibile, ma l’ecosostenibilità la gente la vede come un costo molto alto. La macchina elettrica costa quindi il green perde il valore nel momento in cui si tocca il portafoglio”. Infine sul prossimo segretario del Partito Democratico, Alessandra Ghisleri ha spiegato: “Gli ultimi sondaggi vedevano ancora in vantaggio Bonaccini”.

