Arretrati assegno unico 2023/ Allarme per il ritardo: quando arriveranno?

Molti italiani sono in attesa degli arretrati dell’assegno unico del 2023. Gli importi sono stati rivalutati recentemente, in quanto tali cifre sono state messe a confronto con l’inflazione, il cui tasso di percentuale è stato molto alto.

La rivalutazione sarà oggetto di conguaglio. Le prime maggiorazioni dell’assegno unico 2023 si sono verificate a gennaio, i cui importi sono stati pagati. Qualcuno potrebbe notare una riduzione inaspettata, dovuta a degli importi abbassati per specifici motivi. Quanto agli arretrati dell’assegno unico 2023, che cosa dobbiamo aspettarci?

Arretrati assegno unico 2023: pagati nel mese di marzo

Gli arretrati dell’assegno unico 2023 sono stati pagati soltanto adesso, nel mese di marzo. Un’operazione inevitabile anticipatamente, in quanto il conguaglio basato sulle rivalutazioni degli assegni per via dell’inflazione è stato molto complesso e articolato.

Secondo l’INPS, gli assegni ammonterebbero a più di 9,6 milioni di figli, solo a gennaio ne sarebbero aggiunti 27 mila. Mese in cui le famiglie italiane avrebbero dovuto ricevere gli assegni con gli importi maggiorati. Situazione non accaduta per via del ritardo nel conteggio.

Già da quest’anno, l’importo dell’assegno unico per i figli aventi un’età inferiore ad un anno, aumenterà della metà (+50%), passando da 175€ a 262€. lo stesso aumento è previsto per i figli con età tra 1 e 3 anni, purché il nucleo familiare non abbia un ISEE maggiore di 40 mila euro.

Inoltre, le famiglie con quattro figli o anche di più, riceveranno un assegno da 150€ piuttosto che i vecchi 100€. Quanto agli importi dell’assegno unico per ciascun minore, se nel 2023 non sono previste delle maggiorazioni, l’importo varierà da minimo 51,10€ per ISEE uguale o maggiore di 43.240,00€, fino a massimo 189,20€ per ISEE fino ad un massimo di 16.215,00€.

Questo è tutto quello che restava da sapere sugli arretrati dell’assegno unico del 2023. Prima di prendere decisioni o reclami affrettati, suggeriamo di verificare la propria condizione, dato che come abbiamo visto la variazione è soggettiva e non è basata unicamente sul tasso di inflazione.

