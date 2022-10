Arretrati assegno unico nuovo nato/ Come ottenerli entro il termine di Legge

Gli arretrati dell’assegno unico su un nuovo nato possono esser richiesti, purché la domanda venga inviata entro uno specifico termine previsto. Ciò vuol dire, che trascorso quest’ultimo periodo, non sarà possibile beneficiare delle somme che sarebbero state elargite precedentemente.

L’assegno unico per il nuovo nato, è un’agevolazione economica che sostituisce alcuni benefit che erano destinati precedentemente, alle famiglie italiane con figli a carico. Ma come è possibile ottenere gli arretrati? Ecco nei dettagli, tutti gli step che andrebbero eseguiti minuziosamente.

Arretrati assegno unico nuovo nato: come funzionano?

Gli arretrati dell’assegno unico per il nuovo nato, prevedono l’invio della domanda subito non appena il bebè è nato. Nello specifico, dal momento in cui il piccolo riceve il suo codice fiscale italiano, il genitore potrà richiedere l’agevolazione.

Il primo pagamento dell’assegno unico (se la domanda viene effettuata entro e non oltre il 30 giugno), includerà tutti gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza. L’iter corretto per ottenere un riscontro positivo è il seguente:

Tramite sito internet ufficiale dell’INPS (accedendo al servizio in modo diretto tramite CIE (carta d’identità elettronica 3.0), SPID, oppure CNS (carta nazionale dei servizi). Numero verde 803.164 (gratis da rete fissa), oppure alla rete 06 164.164 (da rete cellulare, con costo in base al proprio operatore). Enti di padronato regolamentati.

L’assegno unico e universale, è una misura economica fresca, nata nel 2022. L’importo dipende in base alla dichiarazione annuale, infatti ecco come potrebbero variare le condizioni in riferimento alla cifra riportata nell’ISEE:

Se il reddito fosse basso, l’importo dell’assegno unico e universale per ciascun figlio sarà di 180€. Mentre, dal terzo figlio in poi, la cifra sarebbe innalzata di 250€ o 260€. Se il reddito fosse abbastanza alto, (o per chi non presenta la dichiarazione dei redditi) l’assegno unico e universale calerebbe a 50€ per ogni figlio.

In caso di attività lavorativa di ambi i genitori, potrebbe esser prevista una maggiorazione sull'importo.











