Arretrati bollo auto/ Aumento del +4% rispetto al 2022, quanto si paga?

Al solo pensiero di dover pagare gli arretrati del bollo auto, ci vengono i brividi. Molti automobilisti italiani, dovranno far fronte a degli adempimenti fiscali già a partire dall’inizio del nuovo anno 2023. Una situazione che crea preoccupazioni, incertezze e tanta sfiducia nei confronti del Governo.

Per pagare la tassa automobilistica resta tutto invariato: dai metodi di pagamento al conteggio da fare, quel che varia – e che mette al tempo stesso più pensieri – è il costo da pagare relativamente agli arretrati (l’ammontare totale per estinguere il debito). Visti i rincari, anche questa tassa non poteva che pesar di più nelle tasche degli italiani.

Arretrati bollo auto 2023: aumenta il debito da pagare

Chi sarà costretto a pagare gli arretrati del bollo auto (senza poter usufruire della cancellazione della penale), dovrà inevitabilmente adeguarsi a quanto è in atto a partire dal primo gennaio del 2023. Per chi non lo sapesse, il 13 dicembre 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze, ha cambiato le norme in vigore. Esse, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022, citando queste testuali parole:

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023″.

Per chi non lo sapesse, lo scorso anno il saggio di interesse era fissato all’1,25%, una differenza di oltre il 4% in più, che considerando le cifre che potrebbero ammontare gli arretrati, stiamo parlando di un costo considerevole.

Da un po’ di anni, l’ente pubblico Automobile Club di Italia, ha pubblicato sulla sua piattaforma ACI, il servizio per controllare il bollo auto. Molto utile per agevolare gli automobilisti che visti i molteplici adempimenti, dovranno tenere bene a mente anche la scadenza della tassa automobilistica.

Sulla vicenda è intervenuto anche Carlo Mantovani, famoso autore di libri, che ha descritto il 2023 come un anno drastico, tanto che ha affermato:

"C'è una tale crisi, che anche chi te la vuol far pagare, ormai, ti propone un pagamento rateale",











