Arrigo Sacchi: “Bennacer fondamentale per il Milan”/ “La difesa sta crescendo bene”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport si è sbilanciato molto sulle doti del calciatore algerino Bennacer. “A parte il gol, davvero bello per il modo in cui ha preparato il tiro e per la precisione, mi è piaciuto per come ha diretto le operazioni in mezzo al campo. Sempre pronto al pressing e ad accorciare la squadra. Bravo anche a far girare il pallone velocemente. La rapidità di tocco è fondamentale nel calcio moderno” Cosi Sacchi parla del mediano che nell’ultima uscita contro la Dea di Gasperini ha dimostrato la sua crescita e non solo in fase di interdizione, dove ai tempi, fu acquistato dall’Empoli sostanzialmente per il rapporto che dava schermando la difesa, ma soprattutto per il giocatore che è diventato in fase di costruzione.

Nel calcio moderno infatti, il ruolo del centrocampista immobile che con i suoi lanci va a pescare gli attaccanti sta scomparendo, in questo calcio del nuovo millennio, centrocampisti come Pirlo troverebbero poco spazio perché in quella zona di campo si richiede completezza: Ismael Bennacer ne è l’esempio perfetto: rimanendo in zona Milan, davanti alla difesa in fase di non possesso l’algerino ricorda Gattuso, mentre palla al piede, quando stoppa la palla e serve i compagni, si intravede una piccola somiglianza con Rui Costa.

Sacchi parla di Bennacer ma loda anche la difesa del Milan

Nell’intervista però, Arrigo Sacchi non ha parlato solamente di Ismael Bennacer o di come la partita tra Atalanta e Milan sia stata divertente, tutte le squadre che vogliono vincere qualcosa devono partire dalla difesa e questo l’ex allenatore del Milan lo sa bene. “Non hanno mai sofferto né sulle palle basse né sui traversoni. Sono una coppia molto affidabile e che può ancora crescere. Il Milan dà l’impressione, sia in fase difensiva sia in fase offensiva, di credere nelle proprie idee e nelle proprie qualità. Significa che sta compiendo un passo in avanti notevole, soprattutto in prospettiva europea”, Arrigo Sacchi sta parlando del duo difensivo Tomori Kalulu, la vera svolta dell’ultima stagione del Milan, senza loro due infatti, difficilmente avremmo visto la squadra rossonera campione d’Italia.

Come il ruolo del centrocampista, anche il difensore nel calcio moderno deve essere capace di impostare il gioco ed essere il più completo possibile, ora come ora, un difensore che lancia lungo o che spazza alla prima occasione è deleterio per la squadra. Infatti con i ritmi alti del calcio europeo costringere gli attaccanti a correre sempre e a fare a sportellate con i difensori li stanca più velocemente, visto che spesso e volentieri tornano a dare una mano in difesa.











