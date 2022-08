Arrigo Sacchi “Vi spiego perché Conte è un vincente”/ “Champions? La favorita è…”

Arrigo Sacchi elogia Antonio Conte

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, oggi verrà premiato dalla UEFA, un altro grande riconoscimento che va a riempire ancora di più il Palmares del tecnico italiano. In un’intervista rilasciata per l’occasione alla Gazzetta dello Sport, Sacchi si è sbottonato un po’ dicendo che molti tecnici oggi seguono le sue orme e tra questi, quello che gli piace di più è Antonio Conte: “mi ha detto che ha copiato tutti gli esercizi che faceva con me. Uno che dà la vita e studia: per questo è un vincente, con un po’ di coraggio in più farà grandissime cose”. Cosi Sacchi si è espresso sull’allenatore degli Spurs, forse in maniera fin troppo bonaria. Il tecnico pugliese infatti non ha mai voluto esprimere un calcio simile a quello dell’ex Milan.

Infatti Conte tende molto a chiudersi in difesa se non riesce subito a recuperare il pallone, per poi lanciare lungo sulla punta che si occuperà di smistare il pallone, basti vedere il Tottenham per rendersene conto, infatti gli Spurs non brillano certo per un tiki taka spumeggiante. Infatti Conte è più un tattico che fa correre al doppio della velocità le sue squadre, e proprio per questo motivo, viene difficile immaginarlo vincere anche qualche coppa europea importante. Dopotutto i suoi precedenti li conosciamo, e a parte una finale di Europa League, conquistata perché durante il covid quella competizione si giocava ogni due giorni, le sue squadre hanno brillato solamente in campionato.

Arrigo Sacchi sa chi potrebbe vincere la Champions

Continuando l’intervista poi, Arrigo Sacchi si è sbilanciato molto su chi potrebbe portare a casa la coppa dalle grandi orecchie, una coppa che lui conosce molto bene: “chi gioca un calcio totale: City, Bayern, Liverpool. E il Real Madrid che è un mix speciale”. Curioso come per una volta il tecnico italiano elogi una squadra che professa un calcio più attendista come il Real Madrid, infatti nel calcio moderno si è abituati a pensare che per vincere serva pressare alto e dialogare velocemente con i compagni, la realtà però è ben diversa. Ce lo dimostra proprio il Real di Ancelotti che nell’ultima Champions vinta non ha mai messo in campo una squadra del genere dal punto di vista tattico.

La realtà è che in questo sport esistono molti modi per vincere e tutto dipende dai giocatori che uno ha a disposizione. Il Real Madrid infatti non si può permettere di pressare alto perché Modric e Kroos hanno una certa età e a certi ritmi non riuscirebbero a giocare tutti e novanta i minuti. Meglio affidarsi alla velocità di Vinicius infatti, attaccando in contropiede. Oppure palleggiare fino all’area avversaria aspettando che Modric scodelli dentro.











