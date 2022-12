Arriva Tancredi ne Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni: “Rivuole Matilde”

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: arriva Tancredi, marito di Matilde

Il Paradiso delle signore va in onda anche durante le feste natalizie per recuperare le due settimane di stop causa Mondiali di Calcio in Qatar, e introduce al pubblico il personaggio di Tancredi, interpretato da Flavio Parenti. Finora solo menzionato, il marito di Matilde si prepara a scatenare l’Inferno nel magazzino milanese degli anni Sessanta: arriva a Milano per riconquistare sua moglie! Intervistato da DiPiù Tv, Flavio Parenti rivela ai lettori che Tancredi debutterà nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 27 dicembre: “Tancredi è un imprenditore, ha un impero editoriale, ed è follemente innamora di Matilde”, spiega l’attore. “Nel senso che è perennemente in bilico tra follia e romanticismo”.

Tancredi di Sant’Erasmo arriva nella soap in un momento cruciale perché capisce che sua moglie si è invaghita di un altro: parliamo ovviamente di Vittorio Conti, con cui nascerà una storia proibita (come aveva anticipato l’attore Alessandro Tersigni qualche settimana fa in un’intervista separata). Come si evince dal cognome, Tancredi è il nipote di Adelaide e il fratello maggiore di Marco. Vive a Torino ma viaggia spesso per lavoro.

Perché Tancredi arriva ne Il Paradiso delle signore e cosa vuole da Matilde?

L’obiettivo di Tancredi è chiaro: rivuole sua moglie, ma per riuscirci, dovrà farle capire che la ama davvero. “Lui capisce che non c’è tempo da perdere, che deve intervenire subito per riavere Matilde”, spiega Flavio Parenti al settimanale. Tancredi “aveva accettato che Matilde si allontanasse per diventare autonoma nel lavoro”. Poi, però, vine a conoscenza di questa possibile tresca tra la donna che ama e il bel Conti, e non è per nulla contento. Stando alle anticipazioni svelate da Parenti, l’imprenditore farà in modo di cogliere sul fatto i due amanti per avere la conferma “che qualcosa c’è o c’è stato tra loro”.

Il Paradiso delle signore sta per entrare nell’anno 1964, e ricordiamo che il divorzio non era ancora legge. L’attore svela che Tancredi non denuncerà Matilde, accusata di adulterio, perché la ama, quindi non vuole metterla in una situazione scomoda. E attenzione perché nel frattempo voleranno scintille tra lui e Vittorio: “Tancredi cercherà di arginare subito l’attrazione di Matilde per lui, sarà pronto a tutto pur di liberarsi del rivale”.











