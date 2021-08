“Arrivano altre varianti covid”/ Capo laboratorio Wuhan: “Virus circola troppo”

Stanno arrivando nuove varianti del covid: dopo la Delta e l’Aifa, quelle al momento predominanti, il virus è pronto a evolversi nuovamente, con la speranza che le modifiche non siano resistenti al vaccino, come già preannunciato da alcuni scienziati nelle ultime settimane. Ad annunciarlo, in questo caso, è stata “bat woman”, la famosa virologa Shi Zhengli, a capo del laboratorio di massima sicurezza di Wuhan, che ha spiegato come il numero di infetti dal covid sia ancora troppo grande, di conseguenza il virus sta circolando ancora con forza favorendo così nuove mutazioni.

Parlando nelle scorse ore con il South China Morning, così come si legge sul sito dell’Adnkronos, la scienziata ha spiegato, esortando la popolazione a vaccinarsi in massa: “Poiché il numero di casi infetti è diventato troppo grande, questo ha permesso al nuovo coronavirus di avere maggiori opportunità di mutare e nuove varianti continueranno ad emergere”. Al momento la Variante Delta, quella ex indiana, è il ceppo predominante e sta facendo registrare un’impennata di casi in tutto il mondo, Italia compresa.

ARRIVANO ALTRE VARIANTI COVID, DA WUHAN SICURI: INTANTO L’ITALIA REGGE…

Per la prima volta è apparsa in India, e in seguito si è diffusa in 98 diversi paesi e regioni in tutto il mondo, continuando poi a mutare e ad evolversi, così come riferito dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ora l’attenzione sarebbe in particolare rivolta alla variante lambda, che sta diventando predominante in Sud America, ma Shi Zhengli ha cercato in qualche modo di rassicurare: “Non dovremmo farci prendere dal panico, ma dobbiamo prepararci a coesistere con il virus a lungo termine”.

Al momento l’Italia sembra stia reggendo questa plausibile quarta ondata e i primi segnali sono giunti già nel bollettino di ieri quando, dopo giorni di crescita, i casi sono diminuiti così come il tasso di positività, sceso sotto il 3%. Per il momento quindi la nostra nazione non sta vivendo una situazione di particolare allarme.



