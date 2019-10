Arrivano i prof/ Video, su Rai 1 il film con Rocco Hunt (oggi, 2 ottobre 2019)

Arrivano i prof sarà trasmesso da Rai 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2018 dalla casa cinematografica Aurora Film in collaborazione con 11 marzo film e Rai Cinema la cui regia è stata curata da Ivan Silvestrini. Il soggetto del film è stato tratto dalla pellicola francese intitolata Le Profs della quale ne è un remake mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Michele Abatantuono e Giorgio Glaviano. Le musiche della colonna sonora sono stata da Michele Braga i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Alberto Moretti e nel cast sono presenti tantissimi attori molto apprezzati dal pubblico italiano come Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana e Pietro Ragusa.

Arrivano i prof, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Arrivano i prof. Il liceo scientifico Alessandro Manzoni si trova ad essere eletto suo malgrado quale edificio scolastico meno performante e funzionante dell’intero paese italiano. Una performance in effetti molto poco lusinghiera dovuta ad una scarsa percentuale di alunni capaci di superare l’esame e quindi diplomarsi. In particolare secondo le stime ufficiali messi a disposizione da alcuni organi statali all’interno di questo liceo scientifico soltanto un alunno su 10 riesce ad evitare le bocciature e soprattutto a diplomarsi. Dal provveditorato fanno sapere che il ragione dello scarso rendimento scolastico degli alunni che frequentano il liceo e soprattutto in funzione delle alte spese necessarie per tenerlo aperto si potrebbe profilare una clamorosa chiusura il naturalmente avrebbe dei contraccolpi dal punto di vista del tessuto sociale presente nella piccola cittadina ma anche per quanti vi lavorano al suo interno evidentemente perderebbero il loro posto di lavoro quantomeno verrebbero trasferiti in zone molto lontane. Il preside sembra essere disposto a fare qualsiasi cosa pur di evitare la chiusura del plesso scolastico così si convince che una possibile soluzione potrebbe essere offerta dalla mossa di inserire nel corpo docenti i sette professori peggiori d’Italia per quanto concerne il loro approccio con gli alunni in maniera tale da innalzare in maniera consistente la percentuale di promossi e diplomati. L’arrivo dei sette docenti sarà a dir poco traumatico non solo per loro ma anche soprattutto degli alunni che si vedranno costretti a fare i conti con una sorta di pugno duro che spesso e volentieri però avrà dei contorni davvero tragicomici.

