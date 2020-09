Arrivano i prof/ Video, su Rai 3 il film con Claudio Bisio e Maurizio Nichetti

Arrivano i prof va in ondadalle ore 21,20 di oggi, 26 settembre 2020, su Rai 3. La regia del film fu affidata a Ivan Silvestrini, regista giovane e adatto per dirigere un cast giovane che si è fatto le ossa soprattutto nelle web-series nella sua prima parte di carriera (‘Stuck – The chronichles of David Rea’ è la più celebre e cliccata sul web) per poi approdare sul grande schermo del cinema italiano con il romantico lungometraggio ‘Come non detto’, dirigendo Monica Guerritore. Nel cast di ‘Arrivano i prof’, la produzione punta molto sul corpo insegnanti, soprattutto sul protagonista Claudio Bisio, il quale, tra una stagione di ‘Zelig’ e l’altra non ha mai smesso di dedicarsi al cinema, forse l’attore brillante in assoluto più meritevole di ricevere l’eredità dei suoi illustri colleghi del passato. Assieme a Bisio l’inossidabile Maurizio Nichetti, l’attore cresciuto personalmente da Gigi Proietti, Lino Guanciale, la vincitrice della settantatreesima edizione di Miss Italia, nel 2012, Giusy Buscemi, approdata poi al cinema protagonista di commedie sullo stile della nostra. Compositore della colonna sonora di ‘Arrivano i prof’, il talentuoso musicista Michele Braga, autodidatta, nato nel rock assieme a Piero Pelù dopo lo split dalla band Litfiba, cresciuto poi nel cinema per il quale ha composto le colonne sonore di ‘Tutto l’amore del mondo’, ‘Un Natale stupefacente’, ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ ed altri film del cinema contemporaneo.

Arrivano i prof, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Arrivano i prof. Siamo tra le mura di un Liceo come tanti, il Liceo scientifico Alessandro Manzoni considerata la scuola peggiore d’Italia possedendo il record della più bassa percentuale di ragazzi e ragazze diplomate del Bel-paese: appena il 12%, mica male per un sistema scolastico abbastanza generoso nelle promozioni! Eppure questa è la realtà e, su consiglio del Provveditore agli Studi, il Ministero della Pubblica Istruzione decide per un ultimo, disperato tentativo di non chiusura, reclutando quelli che sono a livello nazionale definiti i ‘sette samurai’, cioè i sette peggiori insegnanti di sette materie diverse. Un tutto per tutto in chiave ‘o la va o la spacca’. Tutto ciò è solamente una tattica del Ministero per affossare definitivamente il Liceo scientifico Alessandro Manzoni, una strategia che viene scoperta dal preside che non ci sta a finire in miseria mediatica e nemmeno ad arrendersi di fronte all’evidenza. Tra trabocchetti e tranelli alla fine il corpo docenti vendicherà se stesso e gli alunni e, con un impannata d’orgoglio, la peggior scuola d’Italia diverrà un modello di preparazione e insegnamento.

