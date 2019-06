“ARROGANTE” DI IRAMA/ Video del nuovo singolo: oltre 1 milione di stream

Promette di essere uno dei tormentoni della prossima estate “Arrogante“, il nuovo singolo di Irama, un brano dal ritmo latino, che unisce il reggaeton al movimento sensuale della bachata e al calore del flamenco. Che la canzone piaccia lo si capisce già dal fatto che a pochi giorni dall’uscita abbia superato un milione di stream. Ma cosa ne dice Irama di “Arrogante”? “E’ un pezzo che esce dall’unione di culture diverse ma simili! Ho girato il video a Miami, dove c’è un’altissima concentrazione di latini, e questo mi ha influenzato molto, perché è un mondo che non sento distante dalla nostra cultura mediterranea. Ho cercato di far uscire un sound adatto al periodo estivo perché la musica è come la vita, ci sono momenti difficili in cui si è più tormentati, altri riflessivi e poi dei momenti sbarazzini. Ecco ARROGANTE si piazza in questa fase. E’ una canzone leggera che vuol far ballare e vivere l’estate”.

“ARROGANTE”, IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO

Di “Arrogante” ha parlato anche Gianluigi Carella (regista italiano under 30 stabilitosi a New York) che ha scritto e diretto il video di Irama:”L’idea del video – dice Carella – parte dal classico immaginario di una Florida un po’ vintage, Arrogante è la commistione di vari elementi scenici apparentemente distanti, ma che uniti diventano cellule vitali di un universo stilizzato e personalissimo all’interno del quale il nostro “arrogante” viaggia in una Chevrolet Impala del ‘65 (che puntualmente porta a far ritoccare dal meccanico di fiducia – con toni che quesì ricordano “Grease”) ma indossa camicie aperte sul petto alla Versace-Miami primi anni 90. Con la sua arroganza inizia a ballare coinvolgendo tutti gli avventori del bar cubano del quartiere. Se le scelte contenutistiche (prop design,location, styling) sono pertanto abbastanza “arroganti” ciò non si riflette nelle scelte tecnico-stilistiche: movimenti di macchina hanno fermezza quasi classica, no camera a spalla e l’uso di lenti anamorfiche (Élite S7 – rivisitazione moderna di introvabili lenti russe vintage) stende un velo opaco sottilissimo che si propone di rendere il tutto sicuramente brillante ma anche nostalgico”. Facciamo parlare la musica e le immagini: ecco il video “Arrogante” di Irama!





© RIPRODUZIONE RISERVATA