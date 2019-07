Arrow 6/ Anticipazioni 13 luglio: Caydon James e Laurel pronti a costruire una bomba!

Arrow 6, “Promesse mantenute”: anticipazioni e trama

Arrow andrà in onda in questo assolato pomeriggio, sulla rete giovane Mediaset. Se avete scelto il ventilatore piuttosto che il mare, eccovi la trama delle due puntate che Italia 1 trasmetterà oggi, sabato 13 luglio 2019, in attesa della settima stagione. Il primo episodio s’intitola “Promesse mantenute”. Nel cast: Stephen Amell, Katie Cassidy, Colin Donnell , David Ramsey. Ecco la sua trama: Slade è tormentato tra il sostenere Joe oppure preferire di ostacolarlo. A questo punto, prende la decisione di fermarlo in compagnia di Oliver. Diggle scopre che il nuovo criminale che si fa chiamare Dragon è in realtà Ricardo Diaz, l’uomo che gli procura lo steroide per il suo tremore. Dovrà scegliere se arrestarlo oppure lasciarlo libero. Ogni personaggio in questa puntata, si troverà di fronte ad una promessa fatta a qualcun altro e quindi, il titolo è perfettamente in linea con ciò che vedrete.

Arrow 6, “Il Giorno Del Ringraziamento”: cosa succederà nel secondo episodio

Il successivo episodio di Arrow s’intitola “Il Giorno Del Ringraziamento” (titolo originale: Thanksgiving) ed è l’episodio numero 7 della Stagione 6 della serie televisiva. Girato in USA, la sua prima visione americana data giovedì 23 Novembre 2017 sul The CW. La prima visione italiana invece, risulta essere quella di lunedì 19 Marzo 2018 su Premium Action. Diretto da Gordon Verheul, sceneggiatura di Wendy Mericle, Speed WeedLa prima messa in onda vista da 1.090.000 telespettatori. Nel cast anche: Stephen Amell, David Ramsey, Willa Holland, Emily Bett Rickards, Echo Kellum. Ecco la sua trama: Oliver viene fermato nel corso di una colletta nel giorno del ringraziamento da Samanda e dovrà affrontare un processo per i misfatti commessi come Green Arrow. Caydon James e Laurel nel frattempo, rubano tutto l’occorrente per costruire una bomba. Felicity e Curtis scoprono che il criminale ha brutte intenzioni. Oliver uscito su cauzione, è costretto a indossare di nuovo il cappuccio.

