Arte Algo, chi sono i finalisti Tu si que vales 2022/ I giudici sono senza parole

Arte Algo, Finale Tu si que vales 2022: lanci e rappresentazioni in aria

Gli Arte Algo spiccano tra i finalisti di Tu si que vales 2022, duo di artisti specializzati nei lanci e nelle rappresentazioni in aria. Gli acrobati hanno avuto modo di raccontare le loro storie e di mostrare il proprio talento nel corso della settima puntata. Nonostante lo scetticismo iniziale, dovuto ad una tipologia di performance comunque simile ad altre già viste in passato e nel corso dell’attuale stagione, i ragazzi sono riusciti a lasciare tutti a bocca aperta con delle manovre davvero da capogiro. Nello specifico, gli Arte Algo hanno proposto delle evoluzioni in aria con il supporto di un trampolino.

La bravura della coppia è stata quella di coniugare particolarità artistica e tenuta tecnica rendendo la performance completa sotto tutti i punti di vista. I numeri offerti sono stati decisamente incredibili al punto da ottenere una sentita standing ovation da parte di tutti i presenti. Il più colpito è stato Rudy Zerbi che ha voluto rimarcare proprio l’ondata di novità che sono riusciti a portare nonostante il tema di fondo sia piuttosto gettonato.

Qualcosa di eccezionale dagli Arte Algo

Sono tanti gli acrobati che calcano il palco di Tu Si Que Vales 2022 ogni stagione ma le cose osservate grazie al duo Arte Algo sono state davvero incredibili e mai viste. Anche il pubblico ha apprezzato in maniera totale la performance votando in favore di un accesso diretto alla prossima finale della competizione. Come già chiaro dal giudizio dei giurati, ciò che è stato apprezzato e che effettivamente unisce anche il giudizio della rete, la forza degli Arte Algo è stata riuscire a sorprendere senza momenti di monotonia. La performance è stata condita da acrobazie coerenti con il ritmo musicale e soprattutto sinuose nell’alternarsi tra i due protagonisti. Infatti, nessuno dei ragazzi ha dominato sull’altro, dimostrandosi così perfettamente complici e rodati.

Per il web possono realmente provare l’impresa di ottenere la vittoria finale, a patto che riescano a mantenere fede alle attese oltre che ad alzare ulteriormente il tasso tecnico dell’esibizione. Inoltre, per molti la chiave sarà riuscire a trovare una nuova lettura coreografica per sorprendere nuovamente pubblico e giuria.

